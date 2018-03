Se optagelserne i videoen herover.

Optagelser med skjult kamera viser, hvordan virksomheden Cambridge Analytica i al hemmelighed blander sig i valg over hele verden.

Cambridge Analytica bryster sig af at stå bag Donald Trumps valgsejr - men det viser sig nu, at selskabets metoder er ganske opsigtsvækkende. I optagelser, som den britiske tv-station Channel 4 har foretaget med skjult kamera, ser man topchefer fra Cambridge Analytica fortælle, at de kan lokke politikere i kompromitterende situationer ved brug af afpresning og ukrainske prostituerede.

»Vi tilbyder et stort pengebeløb til en kandidat for at finansiere hans kampagne - eksempelvis i bytte for jord. Vi optager det hele og anonymiserer kandidaten og poster det på internettet,« fortæller Cambridge Analytics' administrerende direktør Alexander Nix på optagelserne.

Både i USA og i Storbritannien er det strafbart at tilbyde bestikkelse til personer i offentligt embede.

I jagten på snavs om poltiske modstandere kan man også 'sende nogle piger hen til kandidatens hus', siger han. 'Meget smukke' piger - og derfor virker det trick rigtig godt, beretter han.

Indblandingen i valgkampene sker gennem et edderkoppespind af underleverandører. I alt har Cambridge Analytica og moderfirmaet Strategic Communciations Laboratories (SCL) løst opgaver i forbindelse med mere end 200 valg verden over, blandt andet i Nigeria, Kenya, Tjekkiet, Indien og Argentina. SCL har angiveligt adgang til data om 50 millioner intetanende amerikanske vælgere via deres personlige Facebook-profiler.

Også virksomheden CA Political Globals administrerende direktør Mark Turnbull optræder på optagelserne. Han fortæller om hvordan man kan skjule hvem man er.

»Mange af vores klienter vil ikke ses samarbejde med et udenlandsk selskab. Ofte arrangerer vi derfor falske identiteter og hjemmesider. Vi kan være studerende, der laver projekter, vi kan være turister. Der er så mange muligheder. Jeg har masser af erfaring med det,« siger han.

Over for Channel 4 afviser Cambridge Analytica metoderne.

»Vi afviser enhver beskyldning om, at Cambridge Analytica eller nogen af vores samarbejdspartnere lokker nogen med fælder, afpresning eller såkaldte honning-fælder til noget formål. Vi holder rutinemæssigt samtaler med mulige fremtidige kunder for at finde frem til uetiske eller ulovlige intentioner,« siger en talsmand for firmaet.