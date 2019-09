Der er dårlige nyheder på vej til den amerikanske præsident, Donald Trump.

En indtil videre hemmeligholdt beretning fra en såkaldt whistleblower samt en potentielt skadende telefonsamtale ser ud til at blive offentliggjort senere torsdag. Tidligere er uddrag af samtalen blevet offentliggjort.

Det skriver adskillige amerikanske medier tidligt torsdag morgen, dansk tid. Blandt dem er The Hill og CNN.

Den såkaldte whistleblower skal ligge inde med helt central viden om den amerikanske præsidents telefonsamtale med den ukrainske ditto.

Her skal Trump have forsøgt at presse den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, til at finde snavs på Joe Biden - tidligere vicepræsident under Barack Obama og nuværende præsidentkandidat for Demokraterne.

Ukraine-sagen har medført massiv kritik af Trump, der af både demokratiske kongresmedlemmer og flere juridiske analytikere beskyldes for magtmisbrug, skriver det amerikanske medie Politico.

Sagen førte tirsdag til, at formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, igangsatte en rigsretsproces mod præsidenten.

Hvornår præcis beretningen samt den fulde udskrift af telefonsamtalen med den ukrainske præsident offentliggøres, står ikke klart. Men at de bliver offentliggjort synes at gøre.

På Twitter skriver den amerikanske senator Chris Stewart således, at beretningen offentliggøres, og han opfordrer alle til at læse den.

Flere senatorer har allerede set beretningen og lyttet til Trumps fulde samtale med den ukrainske præsident.

Og mange er direkte rystede.

Således kalder den demokratiske senator Mike Quigley beretningen for 'dybt foruroligende', mens Adam Schiff, den demokratiske formand for efterretningskomitéen i Repræsentanternes Hus, kalder opkaldet til for 'mafia-lignende metoder mod en udenlandsk statsleder'.

I forbindelse med den sprængfarlige sag gik Donald Trump selv ind aktivt og kommenterede sagen.

Det skete ved et pressemøde og på Twitter.

Her slog præsidenten fast, at han 'bakker op om den størst mulige gennemsigtighed' i sagen.

»Men jeg kræver også åbenhed fra Joe Biden og hans søn, Hunter, om de millioner af dollar, der er blevet taget ud af Ukraine.«

Trump henviser her til udokumenterede påstande om, at Joe Biden på fordækt vis hjalp sin søn med forretninger i Ukraine, mens Biden sad som vicepræsident fra 2009 til 2017.

Samtidig er det i blandt andet avisen The Washington Post beskrevet, hvordan Trump muligvis tilbageholdt militærbistand til Ukraine over sommeren for at lægge pres på Ukraine.

»Jeg har ikke presset nogen som helst,« sagde Trump natten til torsdag i New York.

»Det er et svindelnummer, det her. Et svindelnummer.«