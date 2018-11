Donald Trumps værste mareridt. Sådan har flere amerikanske medier beskrevet udsigten til, at Donald Trump kan blive tvunget til at fremlægge sine skattepapirer. Mareridtet er nu tættere på at blive virkelighed, efter Demokraterne har fået flertal i Repræsentanternes Hus.

»Demokraterne savler over det her. Det er bestemt ikke rart for Trump.«

Sådan lyder vurderingen fra Søren Dal Rasmussen, indenrigsanalytiker ved Kongressen.com.

Præsident Trump har nægtet at fremlægge sine skattepapirer, selvom han under valgkampen i 2016 sagde, at han ville gøre det.

Præsident Trump går en hårdere tid i møde. Foto: Carlos Barria

Siden har Demokraterne slået fast, at de vil forsøge at beordre ham til at fremlægge dem, hvis de får flertal i Repræsentanternes Hus.

I starten af oktober havde New York Times en længere artikel om, at Trump-familien skulle have opnået store dele af deres rigdom ved at svindle andre forretningsmænd og bruge skattetrick, der i nogle tilfælde er decideret svindel.

Det er den slags afsløringer, Demokraterne regner med at kunne finde i Trumps skattepapirer.

»Det vil betyde meget for idéen om, hvem præsident Trump er. Han har slået sig op som en dygtig forretningsmand, der har klaret sig helt til toppen. Han blev præsident på at ville fjerne korruption og ’drain the swamp’,« siger Søren Dal Rasmussen, og uddyber:

»Hvis det så viser sig, at han er lige så korrupt, og groft sagt er blevet rig på at røvrende folk, er det meget alvorligt for ham.«

Søren Dal Rasmussen påpeger, at indholdet af skattepapirerne er spekulationer, men han mener, at det vil være mere overraskende, hvis ikke der er noget belastende i skattepapirerne, end hvis der er.

For Demokraterne er det ikke kun ønsket om at smudse Trumps person til, der motiverer dem til at få hans skattepapirer offentliggjort.

De håber også, det kan ramme hans politik.

»Republikanernes største succes under Trump har været skattelovgivning. Hvis man kan vise med de her papirer, at lovgivningen ikke kun har gavnet de rigeste i samfundet, men også har gavnet Trumps egne forretninger, vil det få stor betydning for valgkampen i 2020,« siger Søren Dal Rasmussen.