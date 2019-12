Hvis Donald Trump ikke får den glædelige juleferie, han havde håbet på, så er det til dels Nancy Pelosis skyld.

Lige før jul forlængede Pelosi nemlig rigsretssagen mod den amerikanske præsident med et ukendt antal dage, uger og måske måneder.

Og det er ikke første gang, Nancy Pelosi gør Donald Trump gal i skralden.

»Hun er Donald Trumps værste fjende, og i modsætning til alle Trumps øvrige fjender er Nancy Pelosi immun over for både hans angreb og modangreb.«

Sådan siger den forhenværende forsvarsminister og CIA-chef Leon Panetta i et interview med Washington Post.

Det var Nancy Pelosi, der som leder af Repræsentanternes Hus i sidste uge officielt anklagede Donald Trump for højforræderi – magtmisbrug og forhindring af rettens gang.

Og netop som alle var klar til at starte rigsretssagen imod Trump i senatet lige efter nytår, havde Pelosi endnu et kort i ærmet.

Nu har Pelosi således sat sagen på standby, indtil senatets republikanske flertal går med til at indkalde flere nye vidner, bl.a. sikkerhedsrådgiver John Bolton og forsvarsminister Mike Pompeo.

Her får Trump pegefingeren af Nancy Pelosi. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Her får Trump pegefingeren af Nancy Pelosi. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Og mens Donald Trump syder af raseri, og republikanerne overvejer deres næste træk, får Nancy Pelosi ros fra både venner og fjender.

»Jeg må tage hatten af for fru Pelosi. Hun skaffede de nødvendige stemmer. Det er bestemt ikke alle, der kunne gøre det efter,« siger den republikanske senator og Trumps golfpartner Lindsey Graham.

Og under et interview med Fox News sagde præsidentens egen svigerdatter, Lara Trump, sågar: »Jeg beundrer hendes (Pelosis, red.) udholdenhed og evne til at overvinde hvem som helst.«

Og 79-årige Nancy Pelosi har ikke sine politiske talenter fra fremmede. Pelosis far, Thomas D'Alesandro, var således borgmester i byen Baltimore og siden medlem af Repræsentanternes Hus. Og flere af Pelosis onkler og tanter var også aktive i politik.

Nancy Pelosi er den første kvindelige leder i Repræsentanternes Hus. Foto: SAUL LOEB Vis mere Nancy Pelosi er den første kvindelige leder i Repræsentanternes Hus. Foto: SAUL LOEB

Før hun for alvor gik ind i politik, var Pelosi hjemmegående husmor med ikke færre end fem børn.

Hun er i dag den højest placerede folkevalgte kvinde i amerikansk politik. Og som flertalsleder i Repræsentanternes Hus gjorde Nancy Pelosi sig for første gang bemærket, da hun i 2011 var med til at samle de tiltrækkelige stemmer for at gennemføre USA's til dato største sundhedsreform, Obamacare.

Som genvalgt leder af Repræsentanternes Hus har Nancy Pelosi for nylig været med til at gennemtrumfe et nyt budget og en ny handelsaftale med Mexico og Canada.

Og samtidig ligger Pelosi i noget, der ligner åben pr-krig med præsident Donald Trump.

Her modtager Donald Trump ét styk sarkastisk 'klapsalve' fra Nancy Pelosi. Pelosis voksne børn kalder det 'The clap-down'. Foto: DOUG MILLS Vis mere Her modtager Donald Trump ét styk sarkastisk 'klapsalve' fra Nancy Pelosi. Pelosis voksne børn kalder det 'The clap-down'. Foto: DOUG MILLS

I oktober 2018 irettesatte Nancy Pelosi præsident Trump, mens samtlige tv-stationer sendte direkte fra Det Hvide Hus.

Efter den årlige State of The Union-tale i januar 2019 fik Trump det, Pelosis børn kalder 'The clap-down', en nedladende klapsalve og sarkastisk øjenkontakt.

Og da Trump i oktober i år endelig troede, at han havde krammet på Pelosi, offentliggjorde han sit eget Twitter-foto af det, han kaldte 'Nervøse Nancy midt i en nedsmeltning'.

Men igen vendte Nancy Pelosi hurtigt sagen til egen fordel.

Med dette foto forsøgte Donald Trump at gøre nar ad Nancy Pelosi. 'Her får Nervøse Nancy en nedsmeltning,' skrev Trump på Twitter. 'Nervøse Nancy' brugte øjeblikkelig samme foto som sin officielle Twitter-id Foto: WHITE HOUSE Vis mere Med dette foto forsøgte Donald Trump at gøre nar ad Nancy Pelosi. 'Her får Nervøse Nancy en nedsmeltning,' skrev Trump på Twitter. 'Nervøse Nancy' brugte øjeblikkelig samme foto som sin officielle Twitter-id Foto: WHITE HOUSE

På billedet var der således ikke meget nedsmeltning af spore. I stedet så det ud, som om Nancy Pelosi som en striks lærerinde var godt i gang med at irettesætte Trump, der modsat lignede en forlegen skoledreng.