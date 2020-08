I nat skal Tiffany Trump holde tale for sin far, præsidenten. Alle håber det går bedre end ved konventet i 2016.

Donald Trumps eneste barn fra hans andet ægteskab med modellen Marla Maples er bedst kendt for at være ukendt.

I nattens tale vil Tiffany Trump, der netop har færdiggjort sin jurauddannelse ved Harvard University, ifølge pressematerialet tale om sin fars 'private' og 'varme' sider. Og det er her sammenligningen med 2016-talen bliver aktuel.

Ved det republikanske konvent i 2016 forsøgte Tiffany Trump således at gøre noget tilsvarende. Men i stedet fik hun (i pressen) blot et nyt 'kælenavn', nemlig 'Triste Tiffany'.

I sit forsøg på give faderen et mere menneskeligt ansigt, opnåede Tiffany Trump således det modsatte.

»Min far er god til at give gode råd. Og han gør det altid kort. Og en gang, hvor én af mine venner døde, ringede min far for at høre, hvordan jeg havde det,« sagde Tiffany således med et lidt trist smil foran den fyldte sal.

»Det er jo ikke ligefrem personlige detaljer, der imponerer eller portrætterer Trump som en sympatisk person, snarere en fraværende far,« skrev avisen The Washington Post dengang.

Mens Tiffany Trump ofte findes i anden række – helt bogstaveligt bag sine søskende – er storesøster Ivanka Trump højt placeret, både til daglig som præsidentens personlige rådgiver i Det Hvide Hus og på programmet til årets republikanske konvent.

Mens Ivanka Trump således får sølvmedaleplaceringen torsdag aften, hvor hun skal introducere sin fars finaletale, er Tiffany Trump som sædvanligt gemt lidt af vejen tirsdag aften, hvor hun ifølge programmet har to minutter at gøre godt med.

Til sammensligning har Ivanka otte minutter. Og placeringen er angiveligt ikke noget tilfælde.

»Donald Trump og Tiffany har aldrig være særligt tæt på hinanden. Og siden han blev præsident, taler de knap sammen,« skriver bladet People Magazine således i denne uge.

»Ja, Tiffany, hun skal lige bevise sit værd,« sagde Donald Trump forrige år, da han blev bedt om at sammenligne sine to døtre.

Og da han i et tv-interview i 1994 blev bedt om at beskrive sin dengang nyfødte datter, Tiffany, sagde Donald Trump:

»Hun har helt sikkert arvet sin mors ben. Om hun også får det heroppe (Trumps gestikulerer bryster), det vil kun tiden vise.«

»Min far er ikke typen, der tager mig til stranden for at svømme. men han er en virkelig motiveret person,« sagde Tiffany Trump i et interview med bladet Vanity Fair.

Efter forældrenes skilsmisse i 1999 flyttede Tiffany Trump til Los Angeles sammen med sin mor, der efterfølgende anklagede Donald Trump for seksuelle overgreb. Som 19-årig forsøgte Tiffany sig uden held som popsanger.

I dag besøger Tiffany efter eget udsagn sin far i det Hvide Hus 'jævnligt'. Og i nattens tale skal den 26-årige præsidentdatter så opsummere sit liv med faderen