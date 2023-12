Umiddelbart kunne det lyde som en smart bemærkning fra Donald Trump.

Han fik i hvert falde store dele af salen i Iowa til at klappe og grine. Men måske er der i virkeligheden tale om et gigantisk selvmål af den tidligere præsident. Det mener en ekspert.

Det var tirsdag aften, Donald Trump var i Iowa til et såkaldt townhall med den berømte Fox News-vært Sean Hannity.

Her spurgte Hannity – en god ven af præsident Trump – den republikanske præsidentkandidat:

»Lover du Amerika i aften, at du aldrig vil misbruge din magt til gengældelse mod nogen?«

Trump var hurtigt i sit svar:

»Bortset fra første dag,« lød det fra den tidligere præsident, der blev bedt om at uddybe:

»Jeg vil lukke grænsen og bore, bore, bore,« lød det fra Trump med klar henvisning til USA's grænse mod Mexico i syd og olieboring, som USA skal gøre meget mere ud af, hvis Trump vinder præsidentvalget i 2024.

Ikke længe efter uddybede Trump sin egen udtalelse med henvisning til Sean Hannity:

»Han spurgte: 'Du kommer ikke til at være en diktator, vel?' Nej, nej, nej. Ikke andet end dag ét.«

Udtalelsen fra Trump kommer, efter Biden-kampagnen gentagne gange har forsøgt at gøre en mulig præsidentvalgkamp mellem de to til en kamp om det amerikanske demokrati.

Trump står i flere retssager anklaget for at have forsøgt at omgøre demokratiet i USA ved blandt andet at have tilskyndet til stormløbet på Kongressen 6. januar 2021.

Trumps udtalelse er da også lidt af en gave til Biden-kampagnen, fortæller en ekspert:

Trump turnerer konstant i Iowa for tiden inden USAs første caucus finder sted i delstaten 15. januar.

»Nærmest lige efter, Trump havde sagt det, var Bidens kampagnechef ude og bruge udtalelsen,« siger Anders Agner, chefredaktør ved Kongressen.com.

Han henviser til Julie Chavez Rodriguez, der i en udtalelse kort efter tirsdag aftens townhall var ude med følgende udtalelse:

»Donald Trump har fortalt os præcis, hvad han vil gøre, hvis han bliver genvalgt, og i aften sagde han, at han vil være en diktator fra dag et. Amerikanerne bør tro ham,« lød det fra Rodriguez, der lettere fordrejede Trumps ord.

Ifølge Anders Agner var udtalelsen fra Trump en regulær gave til Biden-lejren.

»De kommer til at bruge det her klip igen og igen i Bidens kampagne,« siger han.

Det er der adskillige gode grunde til.

Biden er bagud i en række målinger, når det kommer til et direkte valg mellem ham og Trump. Biden er i stigende grad upopulær i den amerikanske befolkning på en række nøgleparametre. Bidens såkaldte approval rating, hvor amerikanernes tilfredshed med præsidenten måles, er fortsat langt under 50 procent.

Men kan Biden-kampagnen få valgkampen til at handle om, at Trump kan gå i en mere autoritær retning, hvis han genvælges, så er det muligvis en vej til fire år mere i Det Hvide Hus for Joe Biden.

»Bidens folk vil gerne få valgkampen til at handle om, at Biden er demokratiets forsvarer,« siger Anders Agner.

Alligevel kan man næsten mærke, hvordan han ryster på hovedet over Trumps udtalelse.

»Hvordan Trump i den setting med sin ven Sean Hannity får skabt de her problemer for sig selv, det er en gåde,« siger Anders Agner.

»Det er en kæmpe foræring til Biden. En kæmpe brøler.«