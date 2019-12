I Washington D.C. blev Donald Trump med alvorlige miner og hårde ord anklaget for 'højforræderi' i form af magtmisbrug og at forhindre rettens gang natten til fredag dansk tid.

Samtidig tiljublede 10.000 fans deres 'idol', 'redningsmand' og 'bedste præsident nogensinde' ved Trump-rally i Battle Creek, Michigan.

B.T. var med til julefesten i Michigan.

De fleste havde ventet i over fire timer i godt 10 graders kulde. Men indenfor i The Kellogg Arena var humøret højere end ved de fleste julefester.

»Trump er min superhelt. Han har igen gjort mig stolt af at være amerikaner,« siger Jeffrey Hansson til B.T. Vis mere »Trump er min superhelt. Han har igen gjort mig stolt af at være amerikaner,« siger Jeffrey Hansson til B.T.

Og én af de heldige Trump-fans, der blev lukket ind (mange måtte se talen på storskærm ude i Michigan-kulden), Jeffrey Hansson, lod sig ikke gå på af den truende rigsretssag.

»Jo mere de hader Trump, og jo mere de prøver at undertrykke vores stemme, des mere elsker vi Trump. Han er det bedste, der nogensinde er sket for USA. Den bedste præsident nogensinde.«

Og da Donald Trump ved 20.35-tiden (lokal tid, red) gik på scenen, lod følelserne til at være 100 procent gengældt.

»Vi elsker dig«, »jeg elsker dig« og »Michigan elsker Trump,« lød de improviserede tilråb fra den stopfyldte sal her i cornflakes-hovedstaden, Battle Creek.

B.T.s udsendte med Donald Trump i baggrunden. Foto: Henning Høeg Vis mere B.T.s udsendte med Donald Trump i baggrunden. Foto: Henning Høeg

Og tilsyneladende fyldt med selvtillid svarede Trump veloplagt: »Jeg elsker også dig, buddy. Jeg elsker også dig.«

Granvoksne mænd med skæg halvvejs ned på brystet græd uden forsøg på at skjule deres tårer. Andre duppede blot deres våde øjne, mens Trump talte.

Og enkelte unge mænd bankede med flad hånd sig selv på brystkassen og lod denne lyd fungere som klapsalver.

»Kan I fatte det. De uduelige demokrater har netop godkendt en rigsretssag mod mig. Men det føles ikke som en rigsretssag,« lød det fra Trump.

'Jeg er så træt af at høre om alles følelser. Trump leverer varen, case closed,« siger Peter Knorell fra Kalamazoo. Knorell ventede tre timer i bidende kulde, før han kom ind. Foto: Henning Høeg Vis mere 'Jeg er så træt af at høre om alles følelser. Trump leverer varen, case closed,« siger Peter Knorell fra Kalamazoo. Knorell ventede tre timer i bidende kulde, før han kom ind. Foto: Henning Høeg

Kort forinden havde han uden et ord taget et par sejrsrunder på den store scene, der i dagens anledning var pyntet med juletræer - alle med en rød Trump-hat på toppen i stedet for den traditionelle julestjerne.

»Årh, jeg glæder mig til 'build the wall'. Og jeg kan ikke vente til 'drain the swamp',« sagde en af de to unge mænd, der bag ved B.T.s udsendte i de sidste to timer havde talt om, hvor fantastisk Trump er.

Ingen tænkte tilsyneladende længere på de fire timers kø ude i Michigans bidende kulde eller den halvanden times ekstra forsinkelse inde i den propfyldte sal.

Og de jublende fans behøvede ikke vente længe på deres favoritter.

Både Jay og Matt stemte på Trump i 2016. Det gjorde Linda ikke – hun stemte på Demokraterne – men det er slut nu. På grund af rigsretssagen støtter hun nu Republikanerne, fortæller hun til B.T.s reporter. Vis mere Både Jay og Matt stemte på Trump i 2016. Det gjorde Linda ikke – hun stemte på Demokraterne – men det er slut nu. På grund af rigsretssagen støtter hun nu Republikanerne, fortæller hun til B.T.s reporter.

Snart truede kampråbene 'USA, USA' USA', 'build the wall' og 'four more years' således med at blæse taget af den propfyldte sal.

Trump knyttede hænderne og skuede med slet skjult tilfredshed ud over sine tilhængere.

»Denne falske rigsretssag bliver deres egen undergang. De giver os nærmest sejren i 2020. Uduelige demokrater.«

Hver gang Trump nævnte demokrater, Nancy Pelosi eller Adam Schiff, buhede samtlige 10.000 tilskuere. Det var en ren Trump-fornøjelse.

'I dag er jeg ikke Santa Claus. Jeg er Trumpy Claus,« sagde denne tvivlsomme julemand til Trump-rally. Vis mere 'I dag er jeg ikke Santa Claus. Jeg er Trumpy Claus,« sagde denne tvivlsomme julemand til Trump-rally.

»Prøv at se dig omkring,« sagde Stuart Raffter, den ene af de to unge Trump-fans bag mig.

»Tror du, at bare én af de uduelige demokrater kan holde en fest som denne. Vi er én stor Trump-familie. Vi elsker hinanden. Vi elsker Trump. Og vi elsker USA.«

Allerede før Trumps entré startede Trump-fansene deres egen bølge (The Wave, red.), de sang en improviseret version af 'Rudolf med den røde tud', og man kunne ligefrem mærke lydbølgen fra USA, USA, USA-råbet.

Entusiasmen var uafviselig. Måske bør demokraterne være bekymrede.