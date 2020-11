Det er ikke kun Donald Trump, der er færdig i det absolutte centrum af amerikansk politik.

»Med deres cv vil de sandsynligvis ikke være velkomne blandt arbejdsgiverne i Washington DC,« vurderer professoren Ross Baker.

Så når den siddende amerikanske præsident – efter planen – skal forlade hovedstaden om lige godt og vel to måneder, vil der heller ikke længere være plads til hans mest fremtrædende rådgivere. Sådan lyder det fra eksperten i statsvidenskab ved Rutgers University til Dagbladet.

Det drejer sig om den lille håndfuld af personer – altså foruden medlemmer af Trump-familien som sønnerne Eric og Donald jr, samt datteren Ivanka og hendes mand, Jared Kushner – der har fået masser at tv-tid og opmærksomhed gennem de seneste fire år som trofaste Trump-støtter. Det er...

Øverst: Kellyanne Conway og Rudy Giuliani. Nederst: Stephen Miller og Kayleigh McEnany. Vis mere Øverst: Kellyanne Conway og Rudy Giuliani. Nederst: Stephen Miller og Kayleigh McEnany.

Rudy Giuliani: Trumps personlige advokat. Har også stået for søgsmålene i forbindelse med valgresultatet.

Trumps personlige advokat. Har også stået for søgsmålene i forbindelse med valgresultatet. Kellyanne Conway: Central rådgiver og talsperson for Trump.

Central rådgiver og talsperson for Trump. Kayleigh McEnany: Talsperson for Det Hvide Hus.

Talsperson for Det Hvide Hus. Stephen Miller: Toprådgiver og taleskriver.

»Jeg tror ikke, at historiebøgerne vil være nådige over for Donald Trump og hans præsidentskab.Gennem fire år har han lagt et voldsomt pres på hele det politiske system. Det har været foruroligende, og det var tæt på at have koste selve systemet, hvis ikke han havde tabt valget,« siger Ross Baker.

Han bakkes i artiklen op af John Zogby, der er ekspert i meningsmålinger:

»Jeg håber og tror, at de folk har tjent deres penge nu,« siger han og bruger ordet 'færdig' om hver og én af Trump-støtterne.

Der har selvfølgelig været mange flere ansatte i Trump-administrationen, og Ross Baker tror omvendt, at »folk på lavere niveauer muligivs vil klare sig fint« i fremtiden, hvor demokraterne og Joe Bidens følge indtager regeringsbyen Washington DC.

Donald Trump har ikke vist sig meget, siden Joe Bidens valgsejr blev annonceret. Her er han dog ude og spille golf i weekenden. Foto: JOSHUA ROBERTS Vis mere Donald Trump har ikke vist sig meget, siden Joe Bidens valgsejr blev annonceret. Her er han dog ude og spille golf i weekenden. Foto: JOSHUA ROBERTS

Folk som Rudy Giuliani, Kellyanne Conway, Kayleigh McEnany og Stephen Miller har dog i lighed med alle andre Trump-ansatte en mulighed for at tjene penge den kommende tid.

»Nogle vil nok hævde, at de ikke arbejdede for Trump, men for landet. Men der vil nok komme mange afslørende bøger, hvor det understreges, at det 'ikke var min skyld'. Der vil være meget blablabla, og mange af den slags bøger kommer til at fylde godt på boghandlernes hylder,« siger John Zogby.

Søndag erkendte Donald Trump på en måde for første gang, at Joe Biden vandt præsidentvalget 3. november.

Men den republikanske præsident sætter stadig sin lid til, at han kan omstøde resultatet, der gav den demokratiske modstander en sejr på 306 mod 232 valgmænd.