Hun blev kendt som den stærke dame bag Donald Trump og ophavskvinden til begrebet 'alternative fakta'.

Nu får den tidligere toprådgiver Kellyanne Conway brug for en rigtig god forklaring på, hvordan et billede af hendes topløse 16-årige datter endte på Twitter via det stories-agtige format Fleets.

I hvert fald er Trumps tidligere trofaste støtte havnet i et voldsomt stormvejr på de sociale medier, fordi hendes teenagedatter beskylder hende for at have postet det topløse billede. Datteren har også gennem længere tid anklaget både hende og hendes ægtemand for fysiske og psykiske overgreb.

Ifølge avisen The New York Post opsøgte fire betjente tirsdag familiens hjem i New Jersey for at undersøge sagen nærmere.

(Arkivfoto) Foto: Chip Somodevilla / POOL Vis mere (Arkivfoto) Foto: Chip Somodevilla / POOL

Det bekræfter den lokale politichef Christopher Belcolle over for avisen.

»Der er gang i en undersøgelse. Der kan ikke frigives yderligere oplysninger,« siger han med henvisning til, at offentligheden ikke får adgang til sager, som vedrører mindreårige.

Og hvis du synes, det lyder som en vanvittig sag, så har du helt ret. Det er det.

Og den bliver endnu værre.

Child services should really be looking into this situation. #claudiaconway #Kellyanneconway is a horrible mother #monster https://t.co/auuHWoOF6O — Jamie Taylor Smith (@JamieSmith61088) January 28, 2021

Politiet greb nemlig ind efter, at Conways datter, den 16-årige Claudia Conway, mandag lagde en video på TikTok, hvor hun kommenterede det billede, hendes mor angiveligt havde lagt op af hende på Twitter.

'Ingen skulle nogensinde have et foto som det,' siger hun i videoen, som senere er blevet slettet.

'Så Kellyanne, du skal i f...... fængsel.'

Det afklædte foto af datteren blev hurtigt slettet, men på det tidspunkt havde mange brugere allerede taget en kopi af det.

@claudiamconway original sound - claudia conway

Det skortede heller ikke på støtte og opbakning til teenageren fra brugerne på Twitter, hvor flere også undrede sig over, at hendes mor overhovedet havde sådan et billede af sin datter på telefonen.

Beskyldningerne fra datteren fik tilsyneladende også flere til at kontakte politiet.

Tirsdag lagde datteren så en ny video på TikTok, hvor hun beklagede sagen og forklarede, at hendes mor måtte have lagt billedet op 'ved et uheld', eller fordi hendes konto var blevet hacket.

Hun opfordrede også alle til at stoppe med at kontakte politiet.

Just a reminder, I made this video a long time ago and tried to call out for help for #claudiaconway who is clearly being abused. No help came and some people even yelled at me.



Here it is again. @KellyannePolls should have to answer for this.



pic.twitter.com/SSlNmmQNpv — Don Winslow (@donwinslow) January 20, 2021

»Jeg ved, at min mor aldrig nogensinde ville offentliggøre noget med vilje for at såre mig, og jeg tror virkelig, at hun er blevet hacket.«

Det har længe været en kendt sag, at Claudia Conway ikke deler sin mors politiske overbevisning.

Kellyanne Conway har – som en af de eneste – stået last og brast med Trump lige siden begyndelsen af valgkampen i 2015.

Hun stod i spidsen for hans kampagne og var en ikke uvæsentlig årsag til, at det mod alle odds lykkedes Donald Trump at erobre Det Hvide Hus for næsen af Hillary Clinton.

Kellyanne Conway og hendes mand, George Conway, fotograferet ved festen i forbindelse med Trumps indsættelse i 2017. Foto: JOSHUA ROBERTS Vis mere Kellyanne Conway og hendes mand, George Conway, fotograferet ved festen i forbindelse med Trumps indsættelse i 2017. Foto: JOSHUA ROBERTS

Ægtemanden George Conway er – selv om også han er republikaner – derimod blevet en af Trumps skarpeste kritikere. Trump kaldte ham sågar for 'ægtemanden fra helvede'.

Kellyanne Conway har fire børn med ham. Et af dem er Claudia Conway, som det seneste år har gjort sig bemærket på de sociale medier.

Hun har 1,6 millioner følgere på TikTok, og hun er især blevet populær ved at lægge små videoer op, hvor hun anklager sine berømte forældre for fysisk og psykisk vold.

Hun støtter åbenlyst Black Lives Matter og har også tidligere offentligt erklæret, at hun ønskede at frigøre sig fra sine republikanske forældre, fordi hun har et stort had til Donald Trump.

I noticed she kept looking off to the side like someone was standing over her. It looked like a hostage video. #claudiaconway — Melissa Chambers (@Melissa39539252) January 26, 2021

Hvorvidt det politiske powerpar vitterligt mishandler deres datter, eller om der snarere er tale om et voldsomt opgør mellem en teenagedatter og hendes forældre, er der nok ikke andre end familien selv, der ved.

Sikkert er det dog, at Kellyanne Conway allerede er dømt på de sociale medier, hvor støtten til den 16-årige TikTok-stjerne vælter ind.

Kellyanne Conway har ikke selv ønsket at kommentere sagen over for de amerikanske medier.

Sidste sommer trak både hun og hendes mand sig fra deres respektive job og begrundede deres beslutninger med 'familieårsager'.

Kellyanne Conway fotograferet med daværende præsident Donald Trump. (Arkivfoto) Foto: SAUL LOEB Vis mere Kellyanne Conway fotograferet med daværende præsident Donald Trump. (Arkivfoto) Foto: SAUL LOEB

»Less drama, more mama,« forkarede Kellyanne ved den lejlighed.

Det vides endnu ikke, hvordan det topløse billede havnede på Twitter. Om det var bevidst eller et uheld.

I oktober, da både mor og datter blev ramt af coronavirus samtidig med Donald Trump, lagde Claudia Conway flere opslag på de sociale medier, som mere end antydede, at præsidenten ikke havde det så godt, som han selv gav udtryk for.

I den forbindelse skrev Kellyanne Conway på Twitter, at datteren var 'smuk og begavet'.

'Hun spekulerer som alle andre også på de sociale medier. Men hun er kun 15 år. I er voksne. Vi har covid-19, men det er klart, hvem der er virkelig syge.'