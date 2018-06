I videoen herover ses blandt andre USA's præsident Donald Trump, førstedamen Melania Trump og Japans premierminister Shinzo Abe under et møde med familierne til bortførte nordkoreanere.

Rygtet startede allerede under Donald Trumps indsættelsesceremoni og har floreret lige siden, selvom Det Hvide Hus igen og igen har afvist det pure: at Melania Trump er led og ked af rollen som førstedame.

Nu får det efterhånden meget vedvarende rygte nyt liv - og denne gang er det ikke konspirationsteoretikere på Twitter, men en fremtrædende republikaner, der puster til ilden.

Under en tale ved et politisk event i den amerikanske stat Michigan i torsdags fortalte den tidligere formand for Repræsentanternes Hus, John Boehner, at også han havde bemærket, at Melania Trump ikke virker til at stortrives som USA's førstedame. Og han mener at vide hvorfor.

»Jeg tror, Donald Trump lovede Melania, at han ikke ville vinde, og at hun ikke skulle bekymre sig om nogensinde at bo i Det Hvide Hus. Det er nok derfor, hun ikke ser særlig glad ud hele tiden. Eller en af grundene til det,« sagde John Boehner ved mødet ifølge flere internationale medier, herunder NBC News og Politico.com.

Donald Trump og Melania Trump. Foto: YURI GRIPAS / POOL Donald Trump og Melania Trump. Foto: YURI GRIPAS / POOL

Præcis samme begrundelse kommer forfatteren Michael Wolff med i sin meget omtalte og ligeså kontroversielle bog 'Fire and Fury: Inside the Trump White House'. På selve valgnatten græd Melania Trump ved udsigten til, at hendes mand nu skulle være præsident, påstår han i bogen.

'Melania var opløst i gråd - og det var ikke af glæde,' skriver Michael Wolff blandt andet i bogen, hvor han samtidig påstår, at Trumps hustru aldrig har ønsket at blive førstedame.

Efter bogens udgivelse afviste Melanias dog på det skarpeste beskyldningerne, og Det Hvide Hus kaldte bogen for fiktion.

Det skal da også siges, at der har været flere lejligheder, hvor Melania Trump har virket glad, smilende og fuld af overskud, når hun har mødt offentligheden.

Melania Trump ser ikke altid bedrøvet ud. Her smiler hun under et pressemøde. Foto: JIM WATSON Melania Trump ser ikke altid bedrøvet ud. Her smiler hun under et pressemøde. Foto: JIM WATSON

John Boehner, der gik af som formand for Repræsentanternes Hus i 2015 efter fire år på posten og længe var kendt som en af Donald Trumps støtter og nære venner i det republikanske parti. Han stemte selv på Trump i 2016.

Efter valgsejren har Boehner vendt sig mod præsidenten. Sidste år kaldte han Trumps første tid i Det Hvide Hus 'en komplet katastrofe'. Efterfølgende trak han dog i land og forklarede, at det var den måde præsidentens politik blev præsenteret for offentligheden - og ikke politikken i sig selv - der var noget galt med.

I sin tale i Michigan lod Boehner forstå, at præsidenten kører noget af et 'one-man-show', mens partiet er gået i flyverskjul.

»Der findes ikke et republikansk parti. Det er et Trump-parti. Det virker som om, det republikanske parti tager en lur et eller andet sted,« sagde John Boehner.

Han roste dog også Trump for blandt andet at have ført en fornuftig udenrigspolitik og handelspolitik.