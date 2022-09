Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Amerikanerne har mange gange set hende udtale sig fra talerstolen i Det Hvide Hus på vegne af daværende præsident Donald Trump.

Og nu er der igen nyt fra Trumps tidligere pressesekretær med navn Sarah Huckabee Sanders.

Desværre er der tale om meget trist nyt.

Fredag har hun nemlig fortalt, at hun er blevet opereret for kræft i skjoldbruskkirtlen.

Her er den forrige præsident i USA, Donald Trump. Foto: Mark Humphrey Vis mere Her er den forrige præsident i USA, Donald Trump. Foto: Mark Humphrey

»Jeg vil gerne takke Arkansas læger og sygeplejersker for deres pleje i verdensklasse, såvel som min familie og venner for deres kærlighed, bønner og støtte,« skrev Sanders kampagne i en erklæring,« lyder det fra hende til den amerikanske tv-kanal Fox News.

Hun slår dog fast, at operationen var vellykket, da skoldbruskkirtlen blev fjernet.

I 2019 stoppede Sarah Huckabee Sanders som Donald Trumps pressesekretær, og sidste år annoncerede hun, at hun stiller op som guvernør for staten Arkansas. Og nu ser hun frem til at fortsætte sit politiske spor.

»Jeg ser frem til snart at vende tilbage til kampagnesporet. Denne oplevelse har været en påmindelse om, at uanset hvilken kamp du står over for, skal du ikke miste modet,« siger hun til mediet.