Trods en masse forskellige forsøg, nåede den amerikanske præsident Donald Trumps tidligere læge aldrig i mål med præsidentens vægttab.

Bag præsidentens ryg forsøgte læge Dr. Ronny Jackson ellers at gemme grøntsager i Donald Trumps mad. Det skriver det britiske medie The Mirror.

»Vi gemte blomkål i Trumps kartoffelmos og forsøgte at gøre det svært for ham at få fat i is,« fortæller lægen ifølge mediet.

Men det var ikke det eneste, lægen forsøgte sig med for at få Donald Trump til at tabe sig.

Trump blev også introdueret til forskellige træningsinstrumenter. For eksempel motionscyklen. Men hverken motion eller sund kost faldt i præsidentens smag, skriver The Mirror.

Trump mente derimod, at en omgang golf var tilstrækkeligt.

Vægttabet lykkedes dog ikke, og det endte med at lægen trak sig fra posten.

Lægen havde ellers under valgkampen i 2017 udtalt, at Trump var en stærk mand, der kunne gennemfører en valgkamp uden sundhedsproblemer.

Foto: HANDOUT

På sociale medier poster Trump ofte billeder af ham selv, der spiser junkfood som KFC og McDonald's.

Præsidenten har også udtalt, at han kan drikke op til 12 dåser Cola light og se otte timers fjernsyn om dagen.

Dette stemmer dog ikke helt overens med lægens første vurdering af Trump, der eftersigende skulle være i glimrende form.

Trump er nemlig 190 cm høj og vejer 108 kilo, Det betyder, at han har en BMI, der viser, at han er utrolig tæt på at være svært overvægtig.