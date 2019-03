Paul Manafort blev i sidste uge straffet for skattesnyd. Med dagens dom er han idømt syv et halvt års fængsel.

Paul Manafort, der er Donald Trumps tidligere kampagnechef, får 43 måneders fængsel for sin rolle i russisk indblanding i præsidentvalget i 2016.

Dommen skal lægges til en dom fra sidste uge, hvor Manafort blev idømt 47 måneders fængsel for skattesnyd for flere millioner dollar. Samlet løber det op i syv et halvt års fængsel til den tidligere kampagnechef.

Retsformanden Amy Berman Jackson kendte Manafort skyldig i sammensværgelse mod USA og at forhindre en efterforskning.

Tilfælde, som han i september sidste år erklærede sig skyldig i.

Sagen udløber af den særlige anklager Robert Muellers undersøgelse af, hvorvidt der var russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016, hvor Donald Trump løb med sejren.

Manafort er en af de første personer i kredsen omkring Donald Trump, der er blevet dømt for kriminelle anklager som følge af Muellers Rusland-undersøgelse.

