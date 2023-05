Et horrorshow. Kaos. Og fuldstændig mangel på disciplin.

Det er ikke det bedste skudsmål, tidligere justitsminister Bill Barr giver sin tidligere chef, forhenværende præsident Donald Trump.

Faktisk advarer han direkte amerikanerne mod at genvælge Trump, når han stiller op til valget i 2024.

Til et pressearrangement forleden ville Fox-journalisten Geraldo Rivera vide, om Trump efter Barrs mening er »fit« nok til embedet.

MANCHESTER, NEW HAMPSHIRE - APRIL 27: Former President Donald Trump speaks at a campaign rally on April 27, 2023 in Manchester, New Hampshire. Trump, who is currently dealing with a growing number of legal cases against him, is the Republican frontrunner for the Republican presidential ticket. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Foto: SPENCER PLATT Vis mere MANCHESTER, NEW HAMPSHIRE - APRIL 27: Former President Donald Trump speaks at a campaign rally on April 27, 2023 in Manchester, New Hampshire. Trump, who is currently dealing with a growing number of legal cases against him, is the Republican frontrunner for the Republican presidential ticket. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Foto: SPENCER PLATT

Svaret var mildest talt overraskende:

»Han har ikke evnen til strategisk tænkning eller lineær tænkning eller at prioritere, eller hvordan man får tingene gjort inde i systemet,« lød det fra Bill Barr, som tilføjede:

»Det er et horrorshow, når han bliver overladt til sine egne råd. Måske ønsker I hans politik, men Trump vil ikke levere Trump-politik. Han vil levere kaos.«

Det er ikke første gang, Trumps justitsminister offentlig langer ud efter Trump, siden han forlod præsidentposten.

Geraldo Rivera: “Is Donald Trump fit to be president?”



Former Trump AG Bill Barr: “He does not have the ability for strategic thinking and linear thinking … It is a horror show when he’s left to his own devices … He will deliver chaos.” pic.twitter.com/uNUumukl2h — The Recount (@therecount) May 5, 2023

Da Trump efter valget i 2020 stædigt holdt fast i, at sejren var blevet stjålet fra ham, undsagde Bill Barr præsidenten:

»Til dags dato har vi ikke set valgsvindel i et omfang, der vil kunne påvirke resultatet af valget,« sagde han dengang ifølge nyhedsbureauet AP.

Barr betegner Trump som »en svag« kandidat. På trods af, at han ikke har meget godt at sige om den tidligere præsident, så har Barr allerede proklameret, at han vil støtte ham, hvis han bliver nomineret som partiets kandidat.

»Hvis du tror på hans politik – det, som han reklamerer for som sin politik – så er han den sidste person, som rent faktisk kan gennemføre og opnå den. Han ejer ikke disciplin,« lød det fra Barr.