En tidligere nær medarbejder i Trump Organization tror ikke på baggrund af hendes egen erfaring, at Donald Trump vil blive siddende som præsident, hvis det trækker op til en rigsretssag mod ham.

- Der er nogle ting, han ikke kan kontrollere, og han befinder sig nu ved det punkt, hvor han ikke kan kontrollere det, siger Barbara Res, der er tidligere næstformand i Trump Organization, til CNN.

- Han kan ikke gøre noget ved det.

Hun henviser til Trumps famøse samtale med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, og en whistleblower, der siger, at Trump har forsøgt at presse Zelenskij til at grave snavs op om den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden.

Demokraterne i Repræsentanters Hus har indledt den procedure, der kan føre til en rigsretssag mod præsidenten.

Barbara Res påpeger, at Trump tidligere under kriser har reageret "for at redde ansigt".

- Det ville være rigtig, rigtig slemt for ham at blive stillet for en rigsret, mener hun

- Jeg ved ikke, om han vil blive fundet skyldig, men jeg tror ikke, at han bryder sig om at blive stillet for en rigsret.

- Min mavefornemmelse siger mig, at han vil forlade sit embede, at han vil træde tilbage. Eller måske indgå en eller anden aftale afhængigt af udfaldet.

Res var fra 1980'erne og de næste årtier Trumps betroede chefingeniør på hans byggeprojekter, og hun indtog posten som næstformand i koncernen Trump Organization.

Det var blandt andet hende, som ledede opførelsen af Trump Tower i New York. Forholdet mellem de to er siden kølnet, har hun fortalt.

