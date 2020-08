Steve Bannon, som var præsident Donald Trumps kampagnechef i 2016, er sigtet for at have bedraget donorer.

Steve Bannon, som var præsident Donald Trumps chefstrateg og kampagnechef ved sidste valgkamp, er torsdag blevet anholdt og sigtet for at have bedraget donorer.

Bannon skal have svindlet donorer for hundredtusinder af dollar i forbindelse med finansieringen af en mur ved USA's grænse til Mexico.

Føderale anklagere på Manhattan i New York siger torsdag, at Bannon sammen med flere andre er sigtet for svindel under kampagnen "We build the wall". Den søgte at indsamle 25 millioner dollar (over 157 millioner kroner).

Pengene blev forsøgt samlet ind via crowdfunding, der går ud på at skaffe finansiering via småbeløb fra private.

Det amerikanske justitsministerium siger, at donorener havde fået indtrykket af, at pengene skulle gå til Mexico-grænsemuren.

Men Brian Kolfage, som var kampagnens ansigt udadtil, er anklaget for at have brugt pengene til en luksuriøs livsstil. Kolfage er anholdt sammen med Bannon.

Bannon er en fremtrædende person på den amerikanske højrefløj.

Kolfage skal fremstilles for en dommer sent torsdag i Florida, mens Bannon skal fremstilles for en dommer på Manhattan. To andre sigtede i sagen skal fremstilles for dommere i Florida og Colorado.

/ritzau/Reuters