Donald Trump forsøgte at lukke munden på sin fyrede rådgiver ved at købe hendes tavshed. Det påstår hun i hvert fald selv, og nu har hun offentliggjort lydklip, som underbygger hendes påstand.

Torsdag var Trumps fyrede assistent, Omarosa Manigault Newman, inviteret i studiet hos tv-stationen MSNBC, hvor lydklippene blev afspillet. Optagelser, som ifølge Trumps fyrede assistent beviser, at folkene bag præsidenten forsøgte at lukke munden på hende.

I et af klippene, der blev afspillet, mens Newman sad i studiet, taler hun med Trumps svigerdatter Lara Trump. Svigerdatteren taler om, at assistenten skal tale positivt om præsidenten. Til gengæld vil hun modtage 15.000 dollar om måneden.

»Hun gjorde det meget klart, at hvis jeg gik med i kampagnen, så skulle jeg tie stille. Jeg måtte ikke tale med journalister. Jeg måtte ikke sige noget som helst imod Donald Trump. Som hun formulerede det, så skulle jeg være positiv. Jeg kunne ikke tale om disse ting,« fortalte hun.

På lydfilen siger Lara Trump blandt andet:

»Det lyder helt klart, som om du har noget i baghånden, du kan trække frem. Det er klart, at hvis du kommer med i kampagnen, så kan vi ikke have det, så bliver vi nødt til at ...«

Omarosa Manigault Newman og præsident Donald Trump Foto: TIMOTHY A. CLARY Vis mere Omarosa Manigault Newman og præsident Donald Trump Foto: TIMOTHY A. CLARY

Newman optog samtalen, og hun forklarer, at hun så tilbuddet som et forsøg på afpresning.

»Jeg så dette som et forsøg på at købe min tavshed. Et forsøg på at censurere mig ved at betale mig 15.000 dollar om måneden i kampagnen,« sagde hun.

Omarosa Manigault Newman blev fyret af Trumps stabschef, John Kelly, i december 2017. Hun har siden skrevet en stærk kritisk bog om præsidenten og hans administration. Bogen 'Unhinged' (på dansk 'Sindsforvirret,' red.) har gjort Trump rasende, og hans valgkampagne har indledt en voldgiftssag mod hende. I bogen beskriver hun Donald Trump som selvoptaget, kvindefjendsk, usikker og en evig kilde til konflikt.