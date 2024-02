Han blev 'hele USAs borgmester' i New York efter terrorangrebene 11. september 2001 og har været en højt profileret advokat for Donald Trump.

Nu kan Rudy Giuliani slet ikke leve det samme liv, som før. Det viser en række nye dokumenter tydeligt.

Efter at Giuliani i december sidste år blev dømt til at betale et par valgarbejdere 148 millioner dollar – svarende til mere end en milliard kroner – er eksborgmesteren og Trumps tidligere advokat gået bankerot.

Dokumenter fra konkursbegæringen viser ifølge The Independent, at Giuliani havde en ret dyr interesse fra før den personlige bankerot.

En interesse, som nu har givet Giuliani yderligere gæld på samvittigheden.

79-årige Rudy Giuliani er således glad for at spille golf, men skylder nu penge til to golfklubber – herunder Donald Trumps.

Ifølge konkursbegæringen skylder Giuliani dog kun Trump International Golf Club 647 dollar svarende til 4.449 kroner.

Derimod har han et større udestående med Emerland Dunes Country Club, der ligesom Trumps golfklub ligger i West Palm Beach i delstaten Florida.

Den skandaleombruste advokat skylder klubben 38.520 dollar i ubetalt medlemskab. Det svarer til knap 265.000 kroner.

Giuliani blev ramt af en stribe af erstatningskrav på bagkant af præsidentvalget i USA i 2020.

Her var Giuliani ansat af Donald Trump til at forsøge at få valgresultatet omstødt.

Og her kom den tidligere så populære New York-borgmester med en række påstande om valgsvindel, der siden har vist sig absolut intet at have med virkeligheden at gøre.

Det er en af disse sager, der endte med, at Rudy Giuliani blev dømt til omgående at betale den enorme erstatning på 148 millioner dollar og førte til, at han gik personligt konkurs.