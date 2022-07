Lyt til artiklen

Familien Trump mødte tirsdag op til begravelsen af Ivana Trump, Donald Trumps tidligere kone.

Hun døde efter et fald fra en trappe i sin bolig og blev begravet i en guldkiste – men der var dog også noget ganske andet, som stjal opmærksomheden på den sørgelige dag.

Denne gang var det hverken den tidligere præsident, eller for den sags skyld den tidligere førstedame, som gjorde sig særligt bemærket.

Det var derimod den 16-årige Barron Trump, som tilsyneladende har ændret sig, siden han sidst blev fotograferet offentligt.

Billeder af ham går nu verden rundt – for noget har ændret sig.

Der er nemlig gået over et år siden han sidst blev fotograferet, og siden er han blevet højere end sin far, den tidligere præsident, som angiveligt er omkring 190 centimeter høj.

Det kunne godt ligne, at Barron står et trin højere end resten af familien, men han er bare højere end resten af flokken. Foto: Michael M. Santiago/Getty Images/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Det kunne godt ligne, at Barron står et trin højere end resten af familien, men han er bare højere end resten af flokken. Foto: Michael M. Santiago/Getty Images/AFP/Ritzau Scanpix

Sidste gang teenagere blev fotograferet var det under en tur med sin mor, Melania, da de gik rundt i New Yorks gader.

Og da Trump-familien forlod Det Hvide Hus efter slutningen på Donald Trumps præsidentperiode, var det uden sønnen ved sin side.

Barron har tilsyneladende levet et liv mere afskærmet fra offentligheden i forhold til sine søskende.

Til begravelsen var alle Donald Trumps fem børn til stede, men det er altså den 16-årige som løb med opmærksomheden.

Ivana Trump døde i en alder af 73 år og dannede fra slut 70erne til start 90erne par med forretningsmanden Donald Trump, som sidenhen blev USAs præsident.

Ivana Trump kommer oprindeligt fra Tjekkiet, men flyttede i 1971 til Nordamerika. Hun efterlader sig tre børn og ti børnebørn.