Adskillige af de ledende amerikanske nyhedskanaler valgte natten til fredag dansk tid at afbryde en tale, som Donald Trump holdt direkte fra Det Hvide Hus.

I talen kom præsidenten nemlig med flere påstande om valgfusk – påstande som han ikke har nogen dokumentation for, og som tv-stationerne derfor ikke ønskede at viderebringe.

»Hvis man tæller de lovlige stemmer, så vinder jeg – let. Hvis du tæller de ulovlige stemmer med, kan de (demokraterne, red.) prøve og stjæle valget fra os,« sagde Donald Trump blandt andet i talen, som du kan se øverst i denne artikel.

Både ABC, NBC og CBS var blandt de tv-stationer, som valgte at afbryde talen, inden den amerikanske præsident var færdig.

»Her bliver vi nødt til at afbryde, fordi præsidenten er kommet med flere falske påstande – inklusiv den opfattelse, at der har været svigagtig stemmeafgivning,« lød det fra NBC-værten, Lester Holt, da det direkte tv-signal fra Det Hvide Hus blev afbrudt.

»Det er der ikke været noget bevis på,« tilføjede han.

På CBS valgte man midt i præsidentens tale at klippe over til værten, Norah O'Donnell, som bad tv-stationens politiske reporter, Nancy Cordes, faktatjekke Trumps påstand om, at han let ville vinde valget, hvis kun 'lovlige stemmer' blev talt med.

Hertil lød svaret, at der ikke er nogen som helst indikation på, at der er blevet afgivet 'ulovlige stemmer'.

President Donald Trump talte 5. november til nationen fra presserummet i Det Hvide Hus. Foto: CHIP SOMODEVILLA Vis mere President Donald Trump talte 5. november til nationen fra presserummet i Det Hvide Hus. Foto: CHIP SOMODEVILLA

Det samme budskab forsøgte man at formidle på NBC.

»Her er vi igen i den usædvanlige situation, hvor vi ikke blot afbryder USAs præsident, men også korrigerer ham,« sagde værten, Brian Williams, ikke engang et minut inde i talen, og tilføjede:

»Vi kender hverken til ulovlige stemmer eller til Trump-sejr.«

Det prominente nyhedsmedie USA Today afbrød deres livestream af præsidentens tale og valgte efterfølgende at slette videoen helt.

Jeg har aldrig set ham lyve mere gennemgribende og frygteligt, end han gjorde torsdag aften i Det Hvide Hus. Daniel Dale, CNN

»Vores job er at sprede sandheden – ikke ubegrundede konspirationsteorier,« lød det efterfølgende i en udtalelse fra mediets redaktør, Nicole Carroll.

Flere tv-stationer – heriblandt CNN – bragte hele interviewet, men gjorde det efterfølgende klart, at der ikke er noget hold i Donald Trumps påstande. Mediets politiske journalist, Daniel Dale, har endda skrevet en artikel, hvori han kalder talen for »den mest uærlige tale i hans tid som præsident.«

»Jeg har set eller læst udskrifterne af hver eneste Trump tale siden slutningen af 2016. Jeg har katalogiseret tusindvis af hans falske påstande,« skriver han i artiklen og tilføjer:

»Jeg har aldrig set ham lyve mere gennemgribende og frygteligt, end han gjorde torsdag aften i Det Hvide Hus.«

Også Fox News og New York Post, som begge har ry for at være Trumps allierede i medieverdenen, forholdte sig kritisk til præsidentens udtalelser.

Tv-stationens Fox News' værter Bill Bennett og Byron York sagde, da talen var færdig, at blot fordi Donald Trump ikke kan fremhæve specifikke eksempler på uregelmæssigheder, betyder det ikke, at der ikke har været nogen.

Men, lød det. Præsidenten og hans advokater bliver nødt til at komme med beviser.

The New York Post skrev efter talen en artikel med overskriften: 'Modløs Trump holder fremlægger grundløs påstand om valgsnyd i Det Hvide Hus.'