Efter at have været tavs i ugevis vendte Donald Trump tilbage for fuld udblæsning, da han for en uge siden holdt tale ved den konservative konference, CPAC

»Har I savnet mig?,« lød det oplagt fra den tidligere præsident, da han indtog talerstolen i Orlando, Florida.

Trumps svigersøn, Jared Kushner, har tjent som rådgiver for Donald Trump under hans tid i Det Hvide Hus, men opsigtsvækkende nok var Kushner ikke blandt personerne på listen over folk, der assisterede Trump ved den seneste opvisning, skriver CNN.

Ifølge mediets anonyme kilder skyldes det, at 40-årige Jared Kushner, der er gift med 39-årige Ivanka Trump, har trukket sig fra politik. I hvert fald for en tid.

Jared Kushner har tjent som sin svigerfars rådgiver. Arkivfoto Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

»Han har tjekket ud af politik,« lyder det angiveligt fra en ven af Kushner.

Mens en anden kilde fortæller, at Jared Kushner ønsker at bruge mere tid sammen med sin familie, lyder det angiveligt også fra en tredje kilde, at Donald Trump placerer en del af skylden for sit valgnederlag hos Jared Kushner.

En talskvinde for Donald Trump har ikke kommenteret CNN’s henvendelse.

Avisen Washington Post har tidligere beskrevet, at Donald Trump er ved at genopbygge et fundament, der kunne blive hans politiske basis for at vende tilbage som præsidentkandidat.

FILE PHOTO: Former U.S. President Donald Trump speaks at the Conservative Political Action Conference (CPAC) in Orlando, Florida, U.S. February 28, 2021. REUTERS/Octavio Jones/File Photo Foto: OCTAVIO JONES

Flere gange i sin tale sidste søndag flirtede han med tanken om jagte et comeback som USA's præsident.

»Hvem ved? Måske vender jeg tilbage for at slå dem for tredje gang,« sagde Trump med henvisning til sin udokumenterede påstand om, at det var ham, der vandt valget i november.

Washington Post skriver, at Jared Kushner er tiltænkt en tilbagevendende rolle som uformel stabschef for Donald Trump. Men avisens sædvanligvis velinformerede kilder fortæller samtidig, at Donald Trump er kommet med bemærkninger om sin svigersøn, som kunne pege i retning af, at Kushner har skuffet Trump.

Han er en ‘klog dreng,’ skal Trump have sagt om Kushner og samtidig ladet forstå, at Jared Kushner ifølge Trump ikke ved så meget om politik, som den tidligere præsident troede.