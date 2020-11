Trumps svigersøn har henvendt sig til den afgående præsidenten, efter Biden lørdag aften vandt det amerikanske valg. En sejr, Trump har haft svært ved at accepterer.

Jared Kushner, som både er svigersøn og seniorrådgiver for Trump, synes, han bør accepterer, at han har tabt, fortæller to kilder til CNN.

Dog ser det ikke ud til, at det er den afgående præsidents plan. Han har natten til søndag dansk tid meldt ud, at han har indgivet et søgsmål med påstande om afviste stemmer i delstaten Arizona.

Trump påstår også, at Biden har »skyndt sig at udnævne sig selv til præsident på et falskt grundlag.«

Samtidig mener han bestemt ikke, at valgkampen er slut endnu.

Jeg vil ikke hvile, før det amerikanske folk har den sande stemmeoptælling, som de fortjener, og som demokratiet kræver,« sagde Trump i erklæringen.

Her understregede han også, at fra på mandag vil han gå den juridiske vej for at få et fair valg.

CNN skriver også, at Joe Bidens kampagneleder Kate Bedingfield har fortalt mediet, at der ingen kommunikation har været mellem Biden og Trump eller repræsentanter fra fløjene.

Almindeligvis vil den afgående præsident lave et opkald til vinderen og erkende sit nederlag.