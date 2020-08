Der er ikke mange medlemmer af Trump-familien, som ikke skal på talerstolen ved årets Republikanske konvent. Selv svigerdøtre er blandt talerne.

En af dem er Lara Trump. Hun er gift med Donald Trumps søn Eric Trump. Natten til torsdag gav hun en meget personlig tale, som åbnede op for, hvordan hun trådte ind i Trump-familien.

Men hun begyndte helt tilbage ved sine rødder i North Carolina:

»Mine forældre kæmpede hårdt for, at jeg kunne opnå alt det, jeg ville. Kun mine ambitioner skulle sætte en stopper for mine drømme,« forklarede Lara Trump.

Og så kom hun ind på, hvordan det var at blive et medlem af en af USA's mest magtfulde familier. Lang tid før, Donald Trump indtog Det Hvide Hus.

»Jeg troede aldrig, jeg skulle få efternavnet Trump. Og jeg troede aldrig, jeg skulle stå på den her scene.«

»Trump-familien fik mig til at føle mig hjemme. De var søde ved mig, og jeg passede hurtigt ind. Også i Trump-firmaet,« sagde Lara Trump.

Ikke længe efter fik hendes svigerfar drømme om at sætte sig i den mest magtfulde stol i verden som USA's præsident.

Og her fik Lara Trump også en rolle. At hjælpe med at sikre sejr i hjemstaten North Carolina.

»I 2016 spurgte min svigerfar mig, om jeg ville hjælpe ham med at vinde min hjemstat for ham. Så det overraskede mig ikke, da han som præsident ansatte kvinde efter kvinde i topposter,« sagde Lara Trump, der mener, at Donald Trump hyrer kvinder på et niveau, som ikke er set før.

»Præsident Trump gjorde det ikke for at få flere vælgere, men fordi han mener, det er rigtigt. Kvinder har været med til at skabe denne nation.«

Og så vendte hun talen mod det kommende valg.

»Jeg tænker ofte på mig selv som 24-årig, på vej i min bil til New York. Vi står ved et vigtigt valg, hvor vi kan ende med at ødelægge os selv på vej mod socialisme, ellers vælger vi den rette vej, hvor vi er verdens lys.«

»Jeg kender USA’s løfte, fordi jeg har levet det. Ikke kun som medlem af Trump-familien, men også som arbejder på restauranter. Vi kan ikke drømme store drømme for vores børn, når vi er bekymrede for vores børn. Præsidenten vil beskytte Amerika,« sagde Lara Trump, der har to børn med Eric Trump.

Talen tog sin afslutning med en hyldest til svigerfaderen.

»Jeg blev ikke født som en Trump, jeg voksede op i syden. Men jeg ved, at præsidenten er en god mand, som ikke behøver dette job, men han kæmper for Amerika.«

»Til min svigerfar. Tak for at tro på mig. Og tak for at tro på kvinder.«

Blandt andre medlemmer af Trump-familien til at tale ved Republikanernes konvent kan nævnes: Præsidentens kone Melania Trump, døtre Ivanka og Tiffany Trump, sønner Eric Trump og Donald Trump jr.

Man kan se en utekstet version af Lara Trumps tale her i artiklen.