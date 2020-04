På det daglige coronapressemøde giver USA's præsident de første detaljer om et midlertidigt indvandringsstop.

Et bebudet midlertidig stop for indvandring til USA vil vare i 60 dage.

Det siger USA's præsident, Donald Trump, på sit daglige pressemøde i Det Hvide Hus tirsdag lokal tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Efter de 60 dage vil ordningen, som ifølge præsidenten skal beskytte amerikanske job under coronakrisen, blive evalueret.

Ydermere undersøger hans administration flere tiltag i forhold til indvandring for at "beskytte amerikanske arbejdere", fortæller Trump.

- Som vi bevæger os fremad, vil vi blive mere og mere beskyttende over for dem, siger Trump på pressemødet om coronavirus.

- Dette midlertidige stop for ny indvandring til USA vil også hjælpe os med at beholde afgørende medicin til amerikanske borgere.

Meldingen om det nye stop for immigration kom første gang mandag lokal tid på Twitter.

Her fortalte præsidenten, at han ville udstede et præsidentielt dekret, der suspenderer indvandring, blandt andet på grund af "angrebet fra den usynlige fjende", som han kalder coronavirus.

På pressemødet tirsdag lokal tid uddyber han, at det vil være henvendt borgere, der søger permanent opholdstilladelse, skriver nyhedsbureauet AFP

Ifølge Reuters melder præsidenten, at han vil underskrive dekretet onsdag lokal tid.

Et præsidentielt dekret kan pålægge en præsidents administration at udføre en bestemt praksis.

Et sådant dekret kan blokeres, hvis en føderal domstol erklærer dekretet forfatningsstridigt. Kongressen kan også vedtage lovgivning, der forbyder en sådan praksis.

