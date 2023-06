»Noget stort er ved at ske i det her land. Skidtet er ved at kollapse.«

Tirsdag aften, dansk tid, sker det igen. Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump skal for en dommer. Politiet gør klar til at modtage op mod 50.000 vrede Trump-støtter. USA holder vejret.

Det er ikke ret længe siden, vi var her sidst.

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump skal for en dommer i en sag, der i sidste ende kan betyde tid i fængsel.

Denne gang sker det i Miami, Florida, hvor Trump står foran en række anklager om at have fjernet fortroligt materiale, nægtet at udlevere det samt forsøge at skjule det for myndighederne.

Trumps mest hardcore støtter er dog overbevist om, at der er tale om en heksejagt mod den tidligere præsident.

Det står klart, hvis man gennemgår flere tråde på online Trump-venlige debatfora, som B.T. har gennemgået.

Langt de fleste opslag diskuterer, hvordan Trump vil vinde over anklagerne og 'Make America Great Again'. Andre skriver om en heksejagt og konspirationsteorier.

Nogle bruger tid på homofobiske skriverier.

Og så er der dem, der går endnu videre.

»KNUS DEM !,« skriver en.

»Jeg drømmer om den dag, hvor kommunister, samfundsorganisatører, fagforeningsfolk, folk på venstrefløjen, ulovlige immigranter, de uproduktive masser enten bliver deporteret eller likvideret,« skriver en anden.

»Trump eller krig,« skriver en tredje.

»Det lyder som en opfordring til at tage våben i hænde,« skriver en fjerde.

Og så er der en indledende kommentar, som synes at pege hen mod tirsdagens begivenhed i Miami, hvor Donald Trump skal for en dommer klokken 15.00, amerikansk tid. Her forbereder det lokale politi sig på, at op mod 50.000 demonstranter kan dukke op.

»Noget stort er ved at ske i det her land. Skidtet er ved at kollapse,« skrives det.

De amerikanske myndigheder er i højeste alarmberedskab forud for Trumps møde i retten, hvor han nægter sig skyldig.

Der er allerede opstillet barrikader ved retten i Miami og politiet møder talstærkt op.

Politi er mødt talstærkt op i Miami forud for Donald Trumps tur i retten tirsdag. Foto: Win Mcnamee/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Politi er mødt talstærkt op i Miami forud for Donald Trumps tur i retten tirsdag. Foto: Win Mcnamee/AFP/Ritzau Scanpix

»Tag ikke fejl, vi tager dette ekstremt alvorligt, og der er risiko for, at tingene går i den gale retning,« siger byens politichef, Manuel Morales, ifølge The Guardian.

Da Trump blev anholdt tidligere på året i New York, var fremmødet af Trump-støtter mildt sagt undervældende.

I den lille park foran retsbygningen på Manhattan var der mødt nogle få hundrede demonstranter op. Halvdelen af dem var mod Trump.

Og i flere dage trumfede medlemmer af medierne det antal, som de få Trump-støtter udgjorde.

På det tidspunkt var det også første gang i USAs historie, at en tidligere præsident blev anholdt.

Det er med andre ord ikke noget nyt, at Trump skal stille for en dommer.

Det er dog meldingen fra en række eksperter på området, at netop tirsdagens sag er den mest konkrete af de mange, der er mod den tidligere præsident.

Måske er der endda en 'rygende pistol' i form af lydoptagelser af præsident Trump, der anerkender, at han gør ting, han ikke burde.

Hvor mange Trump-støtter, der dukker op i Miami, vil tiden vise. Men det er måske heller ikke så afgørende.

For selvom der var få i New York tidligere på året, så dukkede donorerne op i stor stil, da Trump indsamlede millioner.

Og endnu mere væsentligt: Siden den første tur i retten har Trump blot lagt afstand til Ron DeSantis og de andre modstandere i kampen om at blive Republikanernes præsidentkandidat.

Nok en gang kan de kommende timer blive afgørende for USA.