Lokalpolitikere forsøger at få Donald Trumps stjerne på Hollywoods Walk of Fame fjernet. I givet fald vil det være første gang nogensinde, at en stjerne bliver fjernet på det berømte fortov.

Hans navn ligger i en stjerne langs gaderne i Hollywood ved siden af navne som Marilyn Monroe, Michael Jackson og Greta Garbo.

Præsidentens stjerne blev afsløret i 2007, da den daværende forretningsmand var bedst kendt fra realityshowet 'The Apprentice'. Efterhånden som rigmanden forvandlede sig til en kontroversiel politiker og senere præsident, er den blevet en torn i øjet på mange. Flere gange har den været udsat for hærværk, og så sent som i slutningen af juli ødelagde den 24-årige Austin Mikel Clay stjernen med en hakke.

Sådan så Trumps stjerne på Walk of Fame ud efter den seneste hærværksepisode. Foto: DAVID MCNEW Vis mere Sådan så Trumps stjerne på Walk of Fame ud efter den seneste hærværksepisode. Foto: DAVID MCNEW

Nu forsøger lokale politikere at få stjernen fjernet permanent fra det berømte fortov. Byrådet i West Hollywood har enstemmigt vedtaget at opfordre myndighederne i Los Angeles og Hollywood Chamber of Commerce til at fjerne stjernen. Det er sidstnævnte handelsorganisation, der administrerer Walk of Fame, og ifølge The Hollywood Reporter har man her tidligere nægtet at fjerne stjerner, fordi en person er røget i unåde. Det har eksempelvis været på tale af fjerne Bill Cosbys stjerne, efter at talrige kvinder har anklaget ham for sexovergreb.

Det er blandt andet Trumps udtalelser om kvinder, børnene, der blev adskilt fra deres forældre ved grænsen, hans holdning til klimaforandringer og hans seneste udtalelser om russernes indblanding i præsidentvalget, der er politikernes begrundelse for at opfordre til, at stjernen skal fjerne.s

Resterne af stjernen bliver fjernet efter hærværket. Foto: DAVID MCNEW Vis mere Resterne af stjernen bliver fjernet efter hærværket. Foto: DAVID MCNEW

Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere Foto: LUCY NICHOLSON

Direktøren for Hollywood Chamber of Commerce, Leron Gubler, har dog tidligere udtalt, at Walk of Fame er et historisk vartegn, og når først en stjerne er blevet tilføjet til fortovet, bliver den betragtet som en del af historien.

Det er ikke første gang, den amerikanske præsidents stjerne er blevet smadret. I 2016 tog 53-årige James Lambert Otis et bor og en økse og smadrede stjernen.