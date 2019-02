Tre ugers budget er snart brugt. Hvis der ikke findes en løsning i næste uge, risikerer USA at lukke ned igen.

Præsident Donald Trumps fungerende stabschef, Mick Mulvaney, vil "absolut ikke udelukke", at der kan komme endnu en delvis nedlukning af USA's statsapparat inden længe.

Det siger han i et interview med tv-stationen NBC søndag.

Kongressen skal senest fredag have fundet en løsning på præsidentens krav om en mur langs grænsen til Mexico, ellers risikerer USA en ny nedlukning.

- Præsidenten mener virkelig, at der er en national sikkerhedskrise og en humanitær krise ved grænsen, og det vil han gøre noget ved, siger Mick Mulvaney i søndagens interview.

Store dele af den offentlige sektor blev lukket ned kort før jul. Det skete, efter at Trump havde afvist et budgetforslag fra Demokraterne, der ikke opfyldte hans krav om 5,7 milliarder dollar til en mur mellem Mexico og USA.

Mulvaney siger, at Trump formentlig vil være villig til at acceptere et mindre beløb end de 5,7 milliarder dollar i budgettet og så finde resten af pengene til muren "et andet sted".

Trump accepterede i slutningen af januar et midlertidigt budget, der genåbnede de lukkede dele af den offentlige sektor i tre uger.

Det betød også, at hundredtusinder af offentligt ansatte kunne vende tilbage til arbejdet og få løn igen.

Den omstridte mur langs grænsen til Mexico er et af Trumps centrale valgløfter. Præsidenten mener, at muren er nødvendig for at stoppe ulovlig indvandring, narko og menneskesmugling.

Demokraterne mener derimod, at den er unødvendig. Nogle siger endvidere, at opførelsen af muren vil sende et helt forkert signal.

Præsidenten har truet med at erklære national undtagelsestilstand for at kunne finansiere muren uden at have Kongressens godkendelse.

Den republikanske senator Richard Shelby, der deltager i forhandlingerne, siger søndag til Fox News, at forhandlingerne "står stille" og at de næste 24 timer er afgørende.

Den demokratiske senator Jon Tester, der er en del af Demokraternes hold af forhandlere, siger, at han er "håbefuld".

- Men vi kan ende med en ulykke. Det er sket før, siger han.

/ritzau/dpa