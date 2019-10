Donald Trumps stabschef, Mick Mulvaney, trækker forklaring om forsinket militærhjælp til Ukraine tilbage.

Den amerikanske præsident Donald Trumps stabschef, Mick Mulvaney, trækker en kontroversiel udtalelse om økonomisk hjælp til Ukraine tilbage.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mulvaney siger sent torsdag aften dansk tid, at præsident Donald Trump aldrig stillede krav til Ukraine om at undersøge en påstand om det amerikanske præsidentvalg i 2016 til gengæld for at udbetale 391 millioner dollar i støtte til Ukraines militær.

Tidligere torsdag havde Mick Mulvaney ellers sagt til journalister, at Trumps beslutning om at forsinke udbetalingen af støtten blandt andet hang sammen med, at præsidenten havde bedt Ukraine undersøge påstanden.

- Lad mig sige det helt klart: Der var absolut intet "quid pro quo" (noget for noget, red.) mellem militærstøtte til Ukraine og en undersøgelse om valget i 2016, siger Mulvaney.

/ritzau/