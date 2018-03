Den tyske forbundskansler og Kinas Xi Jinping vil have G20 til at løse problemer med for meget stål.

Berlin. Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, og Kinas præsident, Xi Jinping, har lørdag talt om for stor kapacitet på verdens stålmarked.

De blev enige om, at problemet skal løses inden for rammerne af G20, der samler de største industrinationer i verden.

Det oplyser Merkels talsmand, Steffen Seibert.

Begge lande står til at blive ramt af den ekstra told på 25 procent, som USA vil lægge på importeret stål.

USA's præsident, Donald Trump, hævder, at USA bliver snydt af andre lande. Af hensyn til nationens sikkerhed er USA nødt til at genopbygge sin stålindustri, siger han.

EU har truet med at svare igen med told på amerikanske varer.

Merkel og Xi understregede de to landes tætte forbindelser, og de er enige om at udbygge deres strategiske partnerskab, siger Seibert.

Han fortæller, at Merkel har inviteret den kinesiske regering til at komme til Berlin til rådslagning.

De to ledere diskuterede også situationen i Nordkorea og regimets forsøg på at udvikle atomvåben og langtrækkende raketter.

/ritzau/Reuters