Donald Trump er ikke det eneste medlem af Trump-familien, som præsidentens ældste søster, Maryanne Trump Barry, er ude med riven efter.

Nu viser det sig nemlig, at også Ivanka Trump og hendes bror Eric Trump fået en omgang verbale øretæver af deres faster.

»Eric er blevet den offentlige idiot,« siger Maryanne Trump Barry i en hidtil fortrolig lydoptagelse, som det amerikanske medie MSNBC har offentliggjort fredag.

»Ivanka er Mini-Donald, men han (Donald Trump, red.) er besat af hende. Det har han altid været. Hun har altid været hans favorit.«

Ivanka og Eric Trump under en republikansk præsident-debat tilbage i januar 2016.

Optagelserne, som er lavet tilbage i 2018, er blevet offentliggjort blot én uge efter, at en anden - alt andet end smigrende - lydoptagelse med Maryanne Trump Barry blev lækket til Washington Post.

Heri kritiserer hun blandt andet sin lillebror, og kalder ham både ondskabsfuld og løgner.

Begge optagelser med Maryanne Trump Barry er lavet af præsidentens niece, Mary Trump, som research til bogen 'Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man.'

I alt 15 timers optagelser med Donald Trumps ældste søster blev det til i perioden fra 2018 til 2019. Optagelser, hvori det nu viser sig, at Donald Trumps ældste søster bestemt ikke har lagt fingre imellem.

Det er ikke mange rosende ord Maryanne Trump uddeler til sin bror og hans børn.

I samtalen om Ivanka Trump, kommenterer Maryanne Trump også en sag fra 2018, hvor Trump-administrationen fik massiv kritik for at separere børn og forældre, som kom til USA som flygtninge.

I samme periode valgte Ivanka Trump at lægge et billede af sig selv i kærlig omfavnelse med sin søn op på sociale medier.

»Når den pokkers Ivanka lægger et billede af Madonna og barn på Instagram, når dagens store historie er, hvordan børn bliver revet væk fra deres familier,« siger Maryanne Trump Barry i lydoptagelsen og tilføjer:

»Jeg havde aldrig hørt om Samantha Bee før, men jeg kunne ikke bebrejde hende for det, hun sagde.«

To lydoptagelser med Maryanne Trump, som er lavet i perioden fra 2018-2019 er blevet lækket til pressen.

Her henviser Trumps 83-årige søster til en udtalelse fra den amerikanske komiker Samantha Bee, som kaldte Ivanka for 'uvidende' for at dele billedet med sit barn, alt imens flygtninge-børn blev fjernet fra deres forældre på grænsen til Mexico.

'Ivanka, det er et smukt billede af dig og dit barn, men lad mig bare sige, fra en mor til en anden, gør noget ved din fars indvandringspolitik, din uansvarlige f**sse.'

Udtalelsen skabte så stærke reaktioner, at Bee senere måtte beklage ordbrugen, men det tyder altså på at Maryanne Trump Barry mente, at udtalelsen var på sin plads.