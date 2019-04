Maryanne Trump Barry, storesøster til den amerikanske præsident, er anklaget for at have snydt i skat.

Nu er hun gået på pension fra sit job som dommer, og dermed stopper undersøgelsen af hende.

Det skriver New York Times, som var det første medie, der skrev om den mulige skattesvindel.

Sagen stammer helt tilbage til midten af 90'erne, hvor Trump-familien - angiveligt - foretog sig nogle fiksfakserier skattemæssigt, så Donald og hans fire søskende fik mest muligt ud af arven efter faderen Fred Trump.

Sidste efterår skrev New York Times om sagen, og Maryanne Trump Barry var ifølge avisen en aktiv medspiller i skattespekulationen.

Ti dage efter, at myndighederne i februar indledte en disciplinærsag mod hende, søgte hun så om pension.

Og fordi storesøsteren nu er pensionist, stopper sagen automatisk.

Den 82-årige Trump Barry har ikke selv kommenteret sagen.