Donald Trump Jr. var mødt op på University of California, UCLA for at gøre reklame for sin nye bog 'Triggered', hvor han bl.a. skriver, at det er 'venstrefløjens had', der ødelægger USA..

Men sammen med kæresten Kimberly Guilfoyle endte præsidentens søn med at blive buh'et af scenen i en stopfyldt auditorium med plads til godt 800 Trump-vælgere.

Ironiskt nok, var det ifølge avisen LA Times en gruppe af præidentens egne, allerstørste fans, der stod bag buh-koret.

De fremmødte repræsentanter fra diverse højreekstremistiske grupper var utilfredse med, at Trump Jr. stik imod planen nægtede at svare på spørgsmål fra publikum.

Donald Trump Jr blev buh'et af scenen. Foto: ANGELA WEISS - AFP

Det var præsidentens egne supportere, der buh'ede sønnen Trump Jr. af scenen. Foto: MARK RALSTON - AFP

»LIgesom sin far leger Donald Trump Jr. med ilden, når han antyder sin støtte til sammensværgelsesteorier og højreekstremistiske standpunkter. Men han bliver tydeligvis stadig bange, når flammerne blusser op og han ser hadet ansigt til ansigt.«

Sådan siger den amerikanske radiovært og journalist Stephen Henderson til B.T..

Og på en video virker præsidentens søn og hans kæreste, Kimberly Guilfoyle tydeligvis ude af deres eget beskyttede element.

»I gør ikke jeres forældre stolte ved at opføre jer så uforskammet og fornærmende,« råbte Guilfoyle.

Her hygger Donald Trump Jr. sig sammen med sin nye kæreste, eks-FoxNews-journalist Kimberly Guilfoyle. Foto: STEPHANIE KEITH

Udenfor auditoriet var Donald Trump-modstanderne samlet under skilte som 'Lock him up' (spær ham inde). Men det var ironisk nok præsidentens egne tilhængere, der skræmte Donald Trump Jr. ned fra scenen og tvangt ham til at søge tilflugt bag kulissen.

Både i sin bog og på scenen i Los Angeles argumenterede Donald Trump Jr., at det er USAs vestreorienterede medier, der (med hans egne ord) 'ødelægger alt med deres grundløse had til USA''.

Donald Trump Jr. sammenligner de politiske angreb, der bliver rettet imod ham selv og resten af Trump-familien med dødbringende konfrontationer i virkelige krigszoner.

Og selvom publikum tydeligvis var enige i Trump Jr's politiske ideologi og budskabet i den nye bog, så var de ikke glade for præsidentsønnens modvilje imod en såkaldt 'Q & A' - den lovede spørgerunde.

Ligesom sin søn er præsident Donald Trump stor modstander af de amerikanske medier. 'Fake News' kalder Trump sine journalist-modstandere. Foto: JOE RAEDLE - AFP

»Hvis vi svarer på jeres spørgsmål, stikker vi hovedet i løvens hule. Den venstreorienterede presse vil citere os uden for sammenhæng,« sagde Donald Trump Jr.. Men publikums buh-råb blev bare højere og højere.

Det var den mere moderate konservative gruppe 'Turning Point USA', der stod bag arrangementet. Men da det fremmødte publikum også talte tilhængere af den 21-årige højreekstremist Nick Fuentes, opstod skænderierne hurtigt.

Fuentes er én af USAs nyeste Holocaust-benægtere.

Både Nick Fuentes og hans tilhængere mener, at hele præsidentens familie er ved at blive boycottet ef 'falske konservative', der i virkeligheden slet ikke støtter præsidentens program.

Og ifølge avisen The Guardian måtte politiet tilkaldes for opløse mødet uden slagsmål.

En Trump-vælger, der var mødte op for at høre sønnen Donald trump Jr. tale. Foto: MARK RALSTON

Mens Donald Trump Jr. kæmper for sin fars politik, kæmper præsidenten imod anklager om magtmisbrug og en truende rigsretssag. Præsidentvalget finder sted 3. november 2020.