Donald Trump Jr. indrømmer nu, at han underskrev en tys-tys-check til pornostjernen Stormy Daniels.

Det fremgår ikke af anklageskriftet, hvilken af Donalds Trumps sønner, der havde sat sin underskrift på tys-tys-checken, men over for højrefløjsmediet Newsmax går Donald Trump Jr. til bekendelse, skriver The Independent.

»Den søn er mig. Som jeg sagde, er det helt klart ikke et brud på reglerne for finansiering af kampagner,« siger han.

Stormy Daniels hævder, at hun havde en affære med Donald Trump op til præsidentvalget i 2016. På det tidspunkt var Donald Trump gift med Melania Trump, lige som han er i dag.

Det bryder ingen love i USA at give folk penge for at holde deres mund, men anklagemyndigheden i New York har rejst tiltale mod Donald Trump for ulovlig bogføring at tys-tys-pengene til Stormy Daniels, Playboy-modellen Karen McDougal og til en dørmand i Trump Tower, der har hævdet at ligge inde med viden om, at Donald Trump fik et barn med en anden kvinde, mens hans var gift med Melania Trump.

Donald Trump Jr. er hverken sigtet eller tiltalt i sagen, da selve betalingen ikke er ulovlig.

Det er den efterfølgende bogføring af checken og 33 andre gedulgte betalinger, der også er bogført som almindelige udgiftsposter i Donald Trumps forretningsimperium, der ifølge anklagemyndigheden er i strid med loven.

Donald Trumps tidligere advokat og fixer, Michael Cohen, har allerede afsonet en fængselsdom for sin rolle i tys-tys-pengesagen.

Han forventes af blive anklagemyndighedens kronvidne i den historiske retssag mod den tidligere præsident Donald Trump.

Donald Trump er den første amerikanske præsident, som har siddet på anklagebænken i en retssag.

Der er imidlertid intet til hinder for, at Donald Trump kan stille op til præsidentvalget og blive genvalgt, selvom han måtte blive dømt skyldig i sagen.