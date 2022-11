Lyt til artiklen

»Blodbad.«

Tidligere præsident Donald Trumps ældste søn, Donald Trump Jr., var ikke i tvivl, da han gik på Twitter på valgnatten forleden.

Med det ene ord henviste han til den overvældende sejr, som mange republikanere forventede ville blive resultatet af midtvejsvalget.

Problemet var bare, at den røde bølge udeblev.

Bloodbath!!! — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 9, 2022

Selvom republikanerne lige nu ser ud til at vinde i hvert fald Repræsentanternes Hus, er det slet ikke det jordskredsvalg, som Trump og hans tilhængere havde lagt op til på forhånd.

Det er også uklart, om Republikanerne får magten i Senatet.

Hvad værre er – set med Trump-lejrens øjne – så er flere af de kandidater, som Trump har støttet og kraftigt promoveret i løbet af valgkampen, slet ikke blevet valgt.

Kritikken internt i det republikanske parti er allerede begyndt at ulme.

Donald Trump og hans ældste søn, Donald Trump Jr. (Arkivfoto) Foto: Evan Vucci Vis mere Donald Trump og hans ældste søn, Donald Trump Jr. (Arkivfoto) Foto: Evan Vucci

Nederlagsstemningen forstærkes af, at det trods skyhøj inflation, dystre økonomiske tider og en virkelig upopulær Joe Biden, ikke er lykkedes republikanerne at gøre rent bord.

Derfor er reaktionerne på Trump Juniors tweet også hård og nådesløs, skriver blandt andet britiske Independent.

»Vær ikke for hård ved dig selv,« lyder det eksempelvis sarkastisk fra Nicholas Whithorn.

Journalisten Tom Watson skriver, at Trumps førstefødte må have grød i hovedet i stedet for hjerne, mens den kendte forhenværende republikanske strateg, Rick Wilson, stiller spørgsmål ved Trump Juniors helbredstilstand.

Wellness check, anyone? https://t.co/tSwQBeByaW — Rick Wilson (@TheRickWilson) November 9, 2022

»Hej Donald Trump. Mød Boris Johnson,« siger det tidligere medlem af Repræsentanternes Hus, Joe Scarborough, med henvisning til den tidligere britiske premierministers skandaler og afgang.

I Florida genvandt republikaneren Ron DeSantis posten som guvernør så overbevisende, at flere og flere nu taler om ham som en mulig præsidentkandidat i 2024.

Men heller ikke det er godt nyt for Trump.

DeSantis ser nemlig ud til at blive en seriøs rival, hvis den tidligere præsident – som flere regner med – annoncerer sit kandidatur til præsidentvalget 15. november.