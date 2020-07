En enkelt lille apostrof sat det forkerte sted - og hele betydningen bliver ændret.

Det har den amerikanske præsidents søn, Donald Trump Jr, måtte sande, efter der er blevet spottet en grammatisk fejl på forsiden af den nye bog, som han selv er ved at udgive.

Det skriver The Guardian.

Det var først det digitale medie Axios, der kunne afsløre titlen på præsidentsønnens kommende bog, hvori han langer ud efter Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, partiet som helhed og andre demokrater.

Titlen på bogen lyder: 'Joe Biden and the Democrat’s Defense of the Indefensible'.

Placeringen af apostroffen er dog tilsyneladende en fejl. Medmindre han skriver om én enkelt demokrats 'forsvar af det uforsvarlige'.

På engelsk kommer apostroffen efter et 's', når man henviser til et flertal. Når der på nuværende tidspunkt står 'Democrat's' i bogens titel, betyder det 'demokratens'.

Hvis Donald Trump Jr. derimod ville have skrevet 'demokraternes' (som det højst sandsynligt var meningen, at han ville), skulle der have stået 'Democrats''.

Do you think we should tell @DonaldJTrumpJr that there’s a typo on his book cover? He means “the Democrats’ defense of the indefensible.” pic.twitter.com/SVSEiThDjn — Garrett M. Graff (@vermontgmg) July 11, 2020

Donald Trump Jr. har endnu ikke selv kommenteret fejlen på forsiden af bogen, som han selv står for at udgive. Bogen er sat til at komme på gaden i forbindelse med det republikanske partis konvent i slutningen af august.