»De brænder 80 Trump-stemmesedler.«

Med de ord retweetede Trumps søn, Eric Trump, onsdag en viral video på Twitter, som tilsyneladende viser, hvordan en pose fyldt med republikanske stemmer bliver brændt af.

Men videoen er falsk, understreger myndighederne i Virginia Beach. Det er IKKE Trump-stemmer, der bliver brændt, lyder det.

Det skriver flere medier. Blandt dem CNN og NBCNews.

Burning 80 Trump Ballots https://t.co/NGC2naMHhR — Eric Trump (@EricTrump) November 4, 2020

Det er uklart, hvor den iøvrige uidentificerede person på videoen befinder sig, men flere medier skriver, at den stammer fra Virginia Beach i delstaten Virginia.

Nerverne sidder udenpå tøjet hos amerikanerne i disse timer, hvor det stadig er uvist, hvem der kommer til at sidde i Det Hvide Hus de næste fire år.

Opløbet er tæt, og i skrivende stund fører demokraternes Joe Biden knebent over Donald Trump.

En række svingstater bliver fuldstændig afgørende.

Eric Trump, søn af Donald Trump, har delt et falsk billede på de sociale medier, som angiveligt viser stemmesedler, der bliver brændt af. (Arkivfoto) Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Eric Trump, søn af Donald Trump, har delt et falsk billede på de sociale medier, som angiveligt viser stemmesedler, der bliver brændt af. (Arkivfoto) Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Det får spændingerne i det i forvejen splittede land til at bryde ud i lys lue:

Demonstranter går på gaderne i flere byer, og foran et valglokale i Detroit kræver en gruppe Trump-støtter, at optællingen af stemmer stopper.

Onsdag delte Donald Trumps næstældste søn, Eric Trump, så videoen med de brændende stemmesedler.

Men det, der bliver brændt af på filmen, er altså ikke gyldige semmesedler, lyder det altså fra myndighederne i Virginia. Der er tale om prøve-sedler. Det ses blandt andet ved, at sedlerne mangler QR-koder.

»Dette var prøve-stemmesedler. Det meldte vi ud allerede i går,« lyder det fra myndighederne i en kommentar til Trump-sønnens retweet.

Twitter har siden blokeret videoen, så den ikke længere kan ses på det sociale medie.

Det er ikke første gang, Eric Trump kommer galt af sted på Twitter.

I oktober lagde han eksempelvis et billede op på sin profil, som angiveligt viste Joe Bidens hus. Formålet var at udstille, hvor velhavende den demokratiske kandidat var.

Bidens støtter demonstrerer for at få alle stemmer talt op. Foto: JASON REDMOND Vis mere Bidens støtter demonstrerer for at få alle stemmer talt op. Foto: JASON REDMOND

Problemet var bare, at det var over 20 år siden, at Biden havde ejet huset.