Et korstogs-symbol og et billede af Hillary Clinton bag tremmer.

Mandag lagde præsident Donald Trumps ældste søn, Donald Trump Jr., et billede af sig selv på Instagram, som fik flere til at spærre øjnene op.

På vores breddegrader ville det være opsigtsvækkende i sig selv, at en politiker eller hans søn lader sig fotografere med et våben.

Tænk bare på billedet af Lars Løkke Rasmussen fra 1998, hvor han som VU-formand under en researchtur til Afghanistan blev fotograferet med en AK47.

Donald Trump junior er en trofast støtte for sin far, præsident Trump. (Arkivfoto) Foto: MONEY SHARMA

Det er dog ikke så unormalt 'over there.'

Trump Jr. er da også kendt som erklæret våbentilhænger.

Derimod forarger det en del, at det våben, som Trump Junior stolt fremviser, er udsmykket med et Jerusalemkors kendt fra middelalderens korstog og et billede af Hillary Clinton bag tremmer.

Sidstnævnte henviser naturligvis til far Trumps slogan under valgkampen: 'Lock her up', hvor Donald Trump Senior ville have sin modstander sat i fængsel på grund af hendes e-mail-sag.

'En fin dag på skydebanen,' lyder teksten under billedet på Instagram.

'En fin dag på skydebanen,' lyder teksten under billedet på Instagram.

Donald Trump Junior tilføjer endda også, at riflen har et par ekstra finesser, og på et efterfølgende foto ses et nærbillede af udsmykningen.

Han viser også et billede, hvor man kan se teksten 'Made ind the USA' og ordet 'Crusader' (korsfarer, red.) på geværløbet.

Opslaget fik hurtigt over 190.000 likes.

Ikke alle er dog lige begejstrede for præsidentsønnes opslag.

Teologiprofessor Robin Jensen siger til Washington Post, at riflens billeder har en negativ symboleffekt.

»I bedste fald er korset et symbol på selvopofrelse og guddommelig kærlighed. Det er ikke noget, man udsmykker et våben med, medmindre man vil udtrykke, at kristne har ret til at dræbe personer, som ikke er en af os,« siger han til avisen.

Historikeren Dan Jones siger desuden, at højreekstremisterne i Charlottesville og massemorderne på New Zealand var inspireret af billeder fra korstogene.