Medierne i USA beskylder Præsident Donald Trump for at blande film og virkelighed sammen.

Således kommer flere af præsidentens nyeste skræmme-scenarier tilsyneladende fra en aktuel action-film 'Sicario: Day of the Soldado' med bl.a. Benicio Del Toro og Josh Brolin.

I sine taler, der skal fungere som argument for at opføre en grænsemur imellem USA og Mexico, har Donald Trump gentagende gange og i skræmmende detaljer fortalt, hvordan de samvittighedsløse menneskesmuglere, der bringer ulovlige immigranter fra Mexico til USA, binder kvinder på hænder og fødder med gaffatape. Med gaffatape over munden smides kvinderne derefter ind i en bil.

Og det er ikke hvilken som helst bil.

Ekstra-hurtige biler - fra filmen 'Sicario: Day of the Soldado' Vis mere Ekstra-hurtige biler - fra filmen 'Sicario: Day of the Soldado'

Ifølge den amerikanske præsident besidder de mexicanske menneskesmuglere nemlig en flåde af helt ekstraordinære og superhurtige biler, der til enhver tid kan stikke af fra det hjælpeløse grænsepoliti.

Og her slutter det skræmmende billede af den ulovlige immigration ikke.

Således har grænsepolitiet ifølge Præsident Trump også fundet stribevis af muslimske bedetæpper, der er efterladt i ørkenen - tæt på den ifølge Trump ubevogtede grænse til USA.

Dette skal angiveligt være bevis på præsidentens påstand om, at store dele af de ulovlige immigranter er potentielle muslimske terrorister, 'forklædt' som uskyldige immigranter.

Bagbudet kvinde - fra filmen 'Sicario: Day of the Soldado' Foto: Sicario: Day of the Soldado Vis mere Bagbudet kvinde - fra filmen 'Sicario: Day of the Soldado' Foto: Sicario: Day of the Soldado

Ifølge avisen New York Times kender kender politiet ved en amerikansk-mexicanske grænse dog hverken noget til de ekstraordinære biler eller de efterladte bedetæpper. Og hvorvidt de kidnappede kvinder bindes med gaffatape, er der ifølge avisen heller ingen, der officielt kan bekræfte.

Men ifølge den amerikanske tv-kanal MSNBC ér der en god forklaring på Trumps dramatiske skræmmebilleder.

Alle tre scenarier, kvinderne, bedetæpper og de hurtige biler, findes nemlig i actionfilmen 'Sicario: Day of the Soldado', hvor Benicio Del Toro spiller menneskesmugler og Josh Brolin spiller grænseagent.

Ingen ved med sikkerhed, om Trump har set filmen fornylig. Men lighederne er påfaldende.