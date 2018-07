Scott Pruitt begrunder ifølge BBC sin opsigelse med "vedvarende angreb" på ham og hans familie.

Washington. USA's præsident, Donald Trump, har modtaget en opsigelse fra sin skandaleramte miljøchef Scott Pruitt.

Det oplyser præsidenten på Twitter.

- Jeg har accepteret Scott Pruitts opsigelse som direktør for USA's Miljøbeskyttelsesagentur (EPA). Scott har gjort et fænomenalt arbejde i agenturet, og jeg vil altid være taknemmelig for ham, skriver Trump.

Ifølge BBC begrunder miljødirektøren sin opsigelse med "vedholdende angreb" på ham og hans familie.

Tidligere på året udsendte en intern vagthund en rapport, der satte fokus på Scott Pruitts forbrug, der var blevet en alt for stor belastning for skatteydernes penge.

I rapporten blev Pruitt kritiseret for at være meget rundhåndet med løn til sine nærmeste, for at have et meget stort sikkerhedskorps, for at rejse dyrt og for indkøb, der kan være svære at begrunde rimeligheden i.

Miljøchefen har blandt andet køb en lydtæt telefonboks til lidt over en kvart million kroner.

Senatet har allerede godkendt vicedirektør Andrew Wheeler som ny direktør i EPA. Han tiltræder mandag, oplyser Donald Trump.

- Jeg tvivler ikke på, at Andy (Andrew Wheeler, red.) vil arbejde videre med vores vigtige og langvarige miljøagenda. Vi har gjort store fremskridt, og EPA's fremtid ser lys ud, skriver præsidenten på Twitter.

/ritzau/