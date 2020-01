Ifølge USA's sikkerhedsrådgiver bliver det værst for Iran selv, hvis det forsøger at hævne drab på topgeneral.

USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Robert O'Brien, advarer Iran mod at gengælde det amerikanske militærs drab på den iranske topgeneral Qassem Soleimani fredag.

Det vil være en "meget dårlig beslutning", siger O'Brien om en eventuel iransk gengældelsesaktion.

Han uddyber ikke, hvorfor det vil være en forkert beslutning

Qassem Soleimani blev dræbt i et amerikansk droneangreb tidligt fredag ved lufthavnen i den irakiske hovedstad, Bagdad.

Soleimani befandt sig i et køretøj, som blev ramt af et missil affyret fra dronen, da det var på vej ud af den internationale lufthavn i Bagdad. Et ledsagende køretøj med sikkerhedsvagter blev også ramt i angrebet.

Ifølge sikkerhedsrådgiver Robert O'Brien rejste Soleimani rundt i Mellemøsten for at planlægge angreb mod amerikanske militærfolk og diplomater rundt om i regionen.

Qassem Soleimani, der af mange blev anset for at være den mest indflydelsesrige leder i Iran næstefter ayatollah Ali Khamenei, havde ifølge Robert O'Brien også udtænkt et angreb mod en irakisk militærbase den 27. december.

I angrebet mistede en amerikaner livet, og adskillige amerikanske og irakiske militærfolk kom til skade.

/ritzau/Reuters