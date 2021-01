Minister for indenlandsk sikkerhed Chad Wolf er den seneste af Trumps ministre til at trække sig efter uro.

USA's fungerende minister for indenlandsk sikkerhed, Chad Wolf, har meddelt, at han trækker sig fra sin post.

Det oplyser han i et brev til sine medarbejdere mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dermed bliver han den seneste i rækken af præsident Donald Trumps ministre til at trække sig efter sidste uges dødelige angreb på USA's Kongres.

Trump trak torsdag Wolf's nominering til at blive permanent minister for indenlandsk sikkerhed tilbage, efter at Wolf opfordrede præsidenten til at fordømme optøjerne.

Det fik Wolf til at melde ud, at han ville trække sig fra posten med det samme.

/ritzau/