Donald Trump har mest af alt brugt sin tid i Det Hvide Hus. I sine private gemakker og i Det Ovale Kontor.

Og så har han set en hel masse tv.

Det er ikke meget, offentligheden har set til USA's siddende præsident, siden valgnederlaget til Joe Biden blev annonceret for knap en uge siden. Nu giver New York Times et indblik i, hvad Donald Trump egentlig har foretaget sig.

Det er den respekterede reporter Maggie Haberman, der har talt med et 'halvt dusin' kilder omkring den republikanske præsident. Og der tegner sig egentlig nogle tydelige billeder af manden, der endnu ikke officielt har anerkendt udfaldet af valget.

Donald Trump var ude at spille golf i lørdags, da Joe Bidens valgsejr blev annonceret. Herefter hastede den siddende præsident hjem til Det Hvide Hus, hvor han har opholdt sig stort set lige siden. Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Donald Trump var ude at spille golf i lørdags, da Joe Bidens valgsejr blev annonceret. Herefter hastede den siddende præsident hjem til Det Hvide Hus, hvor han har opholdt sig stort set lige siden. Foto: CARLOS BARRIA

»Han ved, at det er ovre,« siger en rådgiver dog til mediet.

Alligevel spræller Donald Trump stadig internt i forsøget på at sikre sig endnu fire år som USA's præsident. I artiklen beskrives det, hvordan han eksempelvis onsdag holdt et møde med sine rådgivere, hvor han spurgte ind til, om det mon kunne være muligt i republikansk kontrollerede stater, der blev vundet af Joe Biden, at udpege republikanske valgmænd, så valgresultatet den vej kunne ændres.

Samtalen bliver dog beskrevet som værende 'ikke seriøs'.

»Men i stedet for at give op kaster han det ene usandsynlige scenarie efter det andet op i luften, der kan give ham endnu en periode, mens han overvejer sin uvisse fremtid efter præsidentposten,« lyder det i artiklen.

Det fremgår dog videre, at der tilsyneladende ikke er samlet strategi for den kommende tid, hvor Donald Trump egentlig lige så meget forsøger at se, »hvor langt han kan trække den« i at holde på opbakningen fra den republikanske base.

Imens ser han – også ifølge New York Times' oplysninger – en del tv.

Donald Trump har kun vist sig offentlig én gang, siden de fleste medier i lørdags udråbte Joe Biden som vinder af præsidentvalget. Det var i onsdags, da han deltog i en mindehøjtidelighed i forbindelse med Veterans Day.

Der var også overraskende stille på Twitter i en periode, men her har præsident igen fyret op, blandt andet med mange beskyldninger om valgsvindel.

Donald Trump har vist sig offentligt én gang, siden Joe Biden blev erklæret som vinder af valget i lørdags. Det var i onsdags i forbindelse med en Veterans Day-højtidelighed på Arlington-kirkegården. Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Donald Trump har vist sig offentligt én gang, siden Joe Biden blev erklæret som vinder af valget i lørdags. Det var i onsdags i forbindelse med en Veterans Day-højtidelighed på Arlington-kirkegården. Foto: CARLOS BARRIA

»Rådgivere siger, at han fokuserer sine kræfter på et af sine yndlingsofre for tidsfordriv: At skabe en kontrovers og se, hvordan det udvikler sig,« som Maggie Haberman skriver hos New York Times.

Hans humør beskrives som 'dystert', men ellers afdæmpet – i kontrast til de versaler, der oftest bruges på sociale medier. Egentlig ledelse af landet bliver der ifølge artiklen ikke brugt mange kræfter på, heller ikke coronakrisen, og mest af alt har Donald Trump også et fokus på at gøre diverse regnskaber op i og uden for sin administration. Eksemplificeret ved den nylige fyring af forsvarsminister Mark Esper.

Og så er der fremtiden. Den beskrives sådan her:

»Som et næste skridt taler Trump om, at han har seriøse planer for at stille op ved valget i 2024, vel vidende, at uanset om han reelt set kommer til at gøre det, vil det få det allerede betragtelige felt af potentielle republikanske kandidater til at stivne. Ifølge republikanere kan den store opbakning, han stadig havde i nederlagets stund, garantere en lukrativ bogkontrakt eller store indtægter på at holde foredrag,« fortæller kilderne til New York Times.