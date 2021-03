USAs højesteret har mandag definitivt afvist den sidste af nu tidligere præsident Donald Trumps sagspåstande om, at der blev begået svindel til fordel for Joe Biden ved præsidentvalget i november.

Den 74-årige ekspræsident Trump, som indtil videre har slået sig ned på sit resort Mar-a-Lago i Florida, efter han 20. januar måtte flytte ud af Det Hvide Hus i Washington D.C., har stædigt forsøgt at få højesteret til at erklære valgresultatet i delstaten Wisconsin for at være i strid med landets forfatning.

Men højesteretsdommerne har ikke fundet grundlag for at vurdere Donald Trumps påstande og har derfor nu endegyldigt afvist at behandle det som en sag.

Det skriver flere amerikanske medier.

Efter Demokraternes Joe Biden sammen med sin kandidat til vicepræsident-posten Kamala Harris vandt de amerikanske vælgeres gunst ved valget for fire måneder siden, har medarbejdere i Donald Trumps stab flere gange indgivet søgsmål for at få omgjort valgresultaterne i flere delstater.

Baggrunden har været Trumps udokumenterede påstande om, at der blev begået valgfusk.

Selv om søgsmålene gang på gang er blevet afvist af retsvæsenet i de enkelte delstater, er den tidligere præsident blevet ved med at gentage, at det i virkeligheden er ham, som vandt valget.

Med USAs højesterets afvisning mandag har Donald Trump nu brugt sit sidste skud i bøssen.