Selvom der ikke skal indkaldes flere vidner, trækker rigsretssagen imod Donald Trump ud. Og præsidentens endelige frifindelse er efter al sandsynlighed udsat til onsdag.

Således er den republikanske senatsleder Mitch McConnell og den demokratiske leder af Repræsentanternes Hus, Chuck Schumer blevet enige om at udsætte den endelige afstemning til midten af næste uge.

Således kommer Donald Trump til at holde sin årlige 'state of the union'-tale tirsdag uden en regulær frifindelse i ryggen.

Og de fire demokratiske senatorer, der også stiller op i præsidentvalget (bl.a. Bernie Sanders og Elizabeth Warren) må endnu engang udsætte deres valgkamp i den vigtige stat Iowa, der i næste uge afholder en slags primærvalg.

Bernie Sanders må endnu engang udsætte sin valgkamp i Iowa. Sammen med de øvrige senatorer er Sanders indtil onsdag tvunget til at blive i Washington D.C. Foto: SAM WOLFE - Reuters Vis mere Bernie Sanders må endnu engang udsætte sin valgkamp i Iowa. Sammen med de øvrige senatorer er Sanders indtil onsdag tvunget til at blive i Washington D.C. Foto: SAM WOLFE - Reuters

Bernie Sanders' kone Jane Sanders kører valgkampen i Iowa, mens senator Sanders eri D.C. Foto: CRAIG LASSIG - EPA Vis mere Bernie Sanders' kone Jane Sanders kører valgkampen i Iowa, mens senator Sanders eri D.C. Foto: CRAIG LASSIG - EPA

Efter Alaskas senator Lisa Murcowski sent fredag afslørede, at hun vil stemme imod nye vidner i retssagen, var den sag afgjort.

»Kongressen har fejlet. Og jeg ser ingen grund til at fortsætte en sag, hvis udfald allerede på forhånd er afgjort,« skriver en tydeligt desillusioneret Murcowski i en pressemeddelelse.

Uden nye vidner og nye dokumenter er der ikke meget tilbage på rigsrets-programmet.

Efter afstemningen om nye vidner eller ej, har demokrater og republikanere således hver to timer, hvor de skal argumentere for hhv frifindelse og en skyldig-dom.

Donald Trump. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters Vis mere Donald Trump. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters

Fra venstre er det Elizabeth Warren, Joe Biden og Bernie Sanders. Foto: ROBYN BECK - AFP Vis mere Fra venstre er det Elizabeth Warren, Joe Biden og Bernie Sanders. Foto: ROBYN BECK - AFP

Herefter skal senatets 100 medlemmer, der fungerer som sagens jury, stemme. For at afsætte præsidenten skal mindst 67 senatorer stemme 'skyldig' - et såkaldt 'super-flertal'.

Sideløbende er valgkampen op til pæsidentvalget 3. november i fuld gang. Trump er igen republikanernes kandidat. På den demokratiske side fører USAs forhenværende vicepræsident Joe Biden over Bernie Sanders med hhv 26 og 24 procent af stemmerne.

Trediepladsen deles af senator Elizabeth Warren og den forhenværende New York Borgmester Michael Bloomberg.

I den kommende tv-debat 7. februar har Bloomberg for første gang kvalificeret sig til deltagelse.