Ris til egen rumpe.

Det kan meget vel blive resultatet af modstandernes forsøg på at vælte den amerikanske præsident, Donald Trump.

Natten til onsdag begyndte det demokratiske parti at kridte banen op til en rigsretssag imod deres politiske fjende nummer ét, Donald Trump.

Ifølge de demokratiske anklager misbrugte Trump sin magt som præsident til at presse den forhenværende Sovjet-stat Ukraine, til at finde snavs på en politisk modstander, eks-vicepræsident Joe Biden og siden nægte at udlevere muligt bevismateriale.

Flere medier beskriver Hunter Biden som 'Biden-familiens sorte får'. Måske kommer Hunters blakkede fortid til at knuse faderens præsidentdrømme. Foto: PAUL J. RICHARDS - AFP Vis mere Flere medier beskriver Hunter Biden som 'Biden-familiens sorte får'. Måske kommer Hunters blakkede fortid til at knuse faderens præsidentdrømme. Foto: PAUL J. RICHARDS - AFP

Men ifølge både CNN, FoxNews og MSNBC kan resultatet af den ulmende skandale blive ny sympati og støtte til Trump og nedtur for Biden, der indtil videre har ført i samtlige meningsmålinger op til præsidentvalget næste november.

Ikke alene benyttede Joe Biden i 2017 således en tilsvarende teknik, da han som USAs vicepræsident pressede Ukraines ledelse til at fyre den korruptions-mistænkte statsanklager Viktor Shokin.

Med til historien hører det nemlig også, at Joe Bidens søn, Hunter Biden i samme periode besad en lukrativ bestyrelsespost i det store ukrainske naturgas-selskab Burisma Holdings, et firma som førnævnte anklager Viktor Shokin var igang med at undersøge.

»Joe Biden er en god ven. Men jeg synes alligevel, at det er vigtigt at vi se nærmere på denne tilsyneladende interessekonflikt. Det er galskab at bringe Trump for en rigsret på basis af én telefonsamtale. Men tilsvarende tosset er det ikke at se nærmere på Biden-familiens interessekonflitk,« siger den ledende republikanske senator, Lindsay Graham i et interview med CNN.

Donald Trump trues med rigsretssag. Men præsidentens tager ikke truslen så tungt. 'Blot endnu en heksejagt', skriver præsidenten på Twitter. Foto: NICHOLAS KAMM - Ritzau Vis mere Donald Trump trues med rigsretssag. Men præsidentens tager ikke truslen så tungt. 'Blot endnu en heksejagt', skriver præsidenten på Twitter. Foto: NICHOLAS KAMM - Ritzau

Onsdag offentliggjorde Donald Trump en udskrift af sin samtale med ukraines præsident, Volodymyr Zelensky.

Heri bliver det ifølge avisen Washington Post bekræftet, at Donald Trump gentagende gange opfordrer præsident Volodymyr Zelensky til at undersøge forholdene omkring Joe og Hunter Biden.

Men til republikanernes store glæde nævner hverken Trump eller hans ukrainske modpart i dette udskrift de 400 millioner dollar i militærhjælp, der ifølge flere anonyme kilder (for at udøve pres) blev tilbageholdt af præsident Trump.

»Telefonsamtalen viser en præsident, der gør sit bedste for at udrydde korruption i de lande, vi samarbejder med. Men til gengæld kaster udskriftet et potentielt dårligt lys over Joe Biden,« siger Lindsay Graham til CNN.