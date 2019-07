De fleste politikere og journalister er enige om, at det var et udtryk for ren og skær racisme, da Donald Trump i weekenden bad fire farvede, kvindelige og ærke-amerikanske politikere om at 'tage hjem til de lande, de kommer fra'.

Kritikken har efterfølgende haglet ned over den kontroversielle præsident, der selv er gift med en immigrant, Melania Trump. Trumps mor var også immigrant.

Men istedet for at undskylde eller måske ligefrem trække i land, har Trump brugt de efterfølgende dage på at forny sine angreb. Om de farvede kvindelige politikere siger han nu: 'De hader USA'. Derved er situationen blevet endnu mere højspændt. Og det er måske slet ikke så underligt.

Racismen kan nemlig føre direkte til genvalg for manden, som Watergate-journalisten Bob Woodward nu kalder 'USAs mest racistiske præsident nogensinde.'

WASHINGTON, DC - JULY 15: U.S. Rep. Rashida Tlaib (D-MI), Rep. Ayanna Pressley (D-MA), Rep. Ilhan Omar (D-MN), and Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) pause between answering questions during a press conference at the U.S. Capitol on July 15, 2019 in Washington, DC. President Donald Trump stepped up his attacks on four progressive Democratic congresswomen, saying if they're not happy in the United States "they can leave." På et fælles pressemøde natten til tirsdag svarede fire kvindelige demokrater igen på præsident Donald Trumps omstridte opfordring til dem om at forlade USA. Det skriver Ritzau, tirsdag den 16. juli 2019.. (Foto: Alex Wroblewski/Ritzau Scanpix) Foto: Alex Wroblewski - Ritzau Vis mere WASHINGTON, DC - JULY 15: U.S. Rep. Rashida Tlaib (D-MI), Rep. Ayanna Pressley (D-MA), Rep. Ilhan Omar (D-MN), and Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) pause between answering questions during a press conference at the U.S. Capitol on July 15, 2019 in Washington, DC. President Donald Trump stepped up his attacks on four progressive Democratic congresswomen, saying if they're not happy in the United States "they can leave." På et fælles pressemøde natten til tirsdag svarede fire kvindelige demokrater igen på præsident Donald Trumps omstridte opfordring til dem om at forlade USA. Det skriver Ritzau, tirsdag den 16. juli 2019.. (Foto: Alex Wroblewski/Ritzau Scanpix) Foto: Alex Wroblewski - Ritzau

»Trump har forlængst opgivet at nå ud til et nyt publikum. Han taler direkte til sine kernevælgere. De har altid ment, hvad præsidenten nu giver åbenlyst udtryk for. Og personligt tror jeg, at Donald Trump har stemmerne til genvalg og yderligere fire år i Det Hvide Hus.«

Sådan siger Michael Steele, der i otte år var leder af den nationale republikanske komite og nu fungerer som politisk ekspert for blandt andre CNN og MSNBC.

Ved valget i 2016 modtog Donald Trump kun 46 pocent af stemmerne. Men på grund af USAs snørklede valgmandssystem vandt han alligevel over Hillary Clinton, der modtog 48 procent af stemmerne - to millioner flere end Trump.

Og ifølge Michael Steele og adskillige andre amerikanske eksperter står Trump til at gentage denne sejr, når amerikanerne til november næste år går til stemmestederne. Stephen Hendersen, der er sort og radiovært på WDET og journalist ved avisen Detroit Free Press, siger:

»Hvis økonomien holder, aktiemarkedet fortsat topper og arbejdsløsheden fortsat er lav, så kan Donald Trump ubesværet sejle til sejr, uanset hvor groteske og ondsindede, hans udtalelser er.«

Mandag afholdt de fire omtalte kvindelige kongresmedlemmer Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley og Rashida Tlaib en pressekonference​, hvor de fordømte Trumps udtalelser og igen opfordrede til en rigsretssag imod præsidenten.

Politiske ledere fra hele verden, bl.a. Storbritanniens Theresa May og Canadas Justin Trudeau, har fordømt Donald Trumps udtalelser

Og i USA står demokratiske ledere som Nancy Pelosi og Chuck Schumer nærmest på nakken af hinanden for at kritisere Trump. På den anden side af kongressalen er Donald Trumps partimedlemmer anderledes tavse, mens andre som senator Lindsey Graham direkte bakker Trump op.

»Donald Trump mener, at jeg bør tage hjem til det sted, jeg blev født. I mit tilfælde betyder det Brooklyn i New York,« siger kongreskvinden Alexandria Ocasio-Cortez ved pressekonferrence natten til tirsdag. Foto: ERIN SCOTT - Reuters Vis mere »Donald Trump mener, at jeg bør tage hjem til det sted, jeg blev født. I mit tilfælde betyder det Brooklyn i New York,« siger kongreskvinden Alexandria Ocasio-Cortez ved pressekonferrence natten til tirsdag. Foto: ERIN SCOTT - Reuters

»Her er tydeligvis tale om kommunister. Og jeg står bag præsidentens udtalelser,« siger Graham, der var god ven af Trumps ærkerival John McCain, mens det på den anden fløj lyder:

»Republikanerne er tydeligvis bange for Donald Trump. De ved, at deres chancer for genvalg er afhængige af deres støtte til præsidenten,« siger Ben Rhodes, der var Barack Obamas nationale sikkerhedsrådgiver, til CNN.

Men nu er racistiske udtalelser fra USAs 45. præsident selvfølgelig ikke noget nyt.

Da Donald Trump søsatte sin valgkampagne i 2015, omtalte han således mexicanske immigranter som 'mordere' og 'voldtægtsforbrydere'. Ét af præsidentens første politiske tiltag var et indrejseforbud fra flere muslimske lande. Under et møde i Det Hvide Hus i 2018 refererede Trump til diverse afrikanske nationer som 'shithole countries'.

Efter en demonstrant blev dræbt af en hvid racist i Charlottesville, Virginia, understregede Trump, at der såmænd fandtes 'gode folk' på begge side af debatten.

Og da den amerikanske-fødte dommer Gonzalo Curiel for en kort bemærkning stoppede Trumps indrejseforbud, affærdigede præsidenten afgørelsen med argumentet: 'Han er jo mexicansk'.

Ilhan Omar er amerikansk statsborger. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI - Ritzau Vis mere Ilhan Omar er amerikansk statsborger. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI - Ritzau

Før Donald Trump blev valgt som USAs præsident, var ejendomsmilliardæren også i racist-fedtefadet.

I 1970'erne blev Trump Organisationen hevet i retten, fordi de angiveligt nægtede at udleje deres lejligheder til sorte amerikanere. Og selvom retten for længst har frifundet de såkaldte 'Central Park Five' (fem sorte teenagere anklaget for voldtægt i Central Park i New York, 1989), så mener Trump stadig, at alle fem burde have modtaget dødsstraffen.