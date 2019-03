»Drik nu bare din børnejuice og slap af.«

Sådan skrev den amerikanske pornostjerne Stormy Daniels til én af de mange tusinde twitter-brugere, der brokkede sig over Daniels nyeste job, standup-komiker.

20. marts vender den travle Daniels tilbage til sin hjemby, Houston, Texas. Vanen tro har den 39-årige stripper, pornofilmstjerne og forfatter to show på én aften. Men denne aften på klubben The Joke Joint i Houstons midtby er alligevel anderledes. Stormy Daniels, der i virkeligheden hedder Stephanie Clifford, beholder nemlig alt tøjet på.

Og istedet underholder hun med sin veludviklede humoristiske sans - som Texas nyeste standupper.

Stormy Daniels er bedst kendt som Donald Trumps eks-elskerinde. Nu forsøger hun sig også som standup-komiker Foto: twitter Vis mere Stormy Daniels er bedst kendt som Donald Trumps eks-elskerinde. Nu forsøger hun sig også som standup-komiker Foto: twitter

Stormy Daniels er bedst kendt for sin påståede affære med den amerikanske præsident, Donald Trump og ikke mindst for den million kroner, som præsidenten angiveligt betalte Daniels for at holde på deres fælles hemmelighed. .

Daniels har allerede bevist sin skarpe humor i stribevis af twitter-kommentarer til både Trump selv og de tusindvis af vrede Trump-fans, der ikke bryder sig om Daniels anklager.

Mange påpeger på twitter, at Stormy Daniels som den gode skomager bør blive ved sin læst. Men dén køber Stormy ikke. Og i et svar skriver hun:

»Personligt er jeg da glad for, at folk som Lady Gaga, Justin Timberlake og The Rock havde mod nok til at prøve noget nyt. Jeg synes ikke, at man bør være bange for at pøve noget anderledes. Desuden har jeg tidligere optrådt sammen med både Seth Rogan, Paul Rudd og Courteney Cox. Og jeg også været med i et lille program, der hedder 'Saturday Night Live' (USAs største tv-komedieshow, red.)«

Stormy Daniels fastholder, at hun og Donald Trump dyrkede sex. Siden fik hun (angiveligt) lidt over en million kroner for ikke at fortælle det til nogen. Foto: ETHAN MILLER, OLIVIER DOULIERY - AFP Vis mere Stormy Daniels fastholder, at hun og Donald Trump dyrkede sex. Siden fik hun (angiveligt) lidt over en million kroner for ikke at fortælle det til nogen. Foto: ETHAN MILLER, OLIVIER DOULIERY - AFP

De to show, der er arrangeret af Playboy organisationen, vil selvfølgelig til dels handle om den påståede Trump-affære (Daniels har før sammenlignet præsidentens kønsdele med noget fra computerspillet 'Super Mario'), men Daniels lover også at gøre grin med både sig selv og andre end Trump.​