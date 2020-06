75-årig var ifølge Trump ved at sabotere politiet, da han blev skubbet. Grundløs påstand, mener guvernør.

USA's præsident, Donald Trump, påstår, at en 75-årig mand, der blev skubbet omkuld af en betjent under protester i byen Buffalo, kan være en "provokatør" fra den aktivistiske, antifascistisk gruppe Antifa.

Påstanden kommer tirsdag lokal tid i et opslag på det sociale medie Twitter.

Her antyder Trump, at der kan være blevet lagt en fælde for politiet i situationen, som blev optaget på video og delt millioner af gange.

Trumps teori møder dog hård kritik og kan ifølge blandt andet Reuters, BBC, CNN og The Guardian ikke understøttes af beviser.

- Buffalo-demonstranten, der blev skubbet af politiet, kan være en Antifa-provokatør, skriver Trump på Twitter.

- Den 75-årige Martin Gugino blev skubbet væk, efter at han lod til at være i gang med at skanne politiets kommunikation for at mørklægge udstyret.

- Jeg har set det, han faldt med mere kraft, end han blev skubbet. Han sigtede med en skanner. Kan det være en fælde?

Professor Alan Woodward, ekspert i cybersikkerhed ved Surrey University, siger til BBC, at den 75-årige "lader til at holde en mobiltelefon i hånden" på videoen, men at man ville have brug for mere avanceret udstyr for at kunne mørklægge politiets kommunikation.

På sit daglige pressemøde siger delstaten New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, at han er "frastødt" af Trumps opslag.

Cuomo opfordrer præsidenten til at undskylde.

- Han beskylder denne mand for at have forbindelse til Antifa - uden nogen form for beviser. Ingen fakta, bare en påstand, siger demokraten ifølge Reuters.

- Hvis der nogensinde har været en forkastelig, dum kommentar, og så fra USA's præsident.

- På dette tidspunkt med pinsler og vrede - hvad gør han så? Hælder benzin på bålet. Han burde undskylde for dette tweet.

Efter episoden med den 75-årige er de to involverede betjente blevet sigtet for vold. Begge nægter sig skyldige.

Kritikere har fremhævet videoen som et eksempel på politivold efter George Floyds død.

Den 75-årige mand, der blev skubbet omkuld af betjentene, blev indlagt med skader i hovedet.

Ifølge BBC er han tirsdag ikke længere indlagt. Men han har det ikke godt nok til at kommentere sagen.

Trump og justitsminister William Barr vil sætte Antifa på listen over terrororganisationer og har beskyldt den for voldelige aktioner under demonstrationerne efter George Floyds død på tværs af USA.

Antifa-folk er flere gange stødt sammen med Trump-tilhængere.

George Floyd døde 25. maj, efter at politibetjent fra Minneapolis Derek Chauvin satte sit knæ på Floyds hals i otte minutter og 46 sekunder.

/ritzau/