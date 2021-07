The Trump Organization og finansdirektøren Allen Weisselberg er blevet tiltalt for grov underslæb, svindel, skatteundragelse og forfalskning af regnskab.

Det skriver flere amerikanske medier torsdag aften.

I alt er The Trump Organisation og finansdirektøren tiltalt for 15 lovbrud.

Og Allan Weisselberg havde da også håndjern på, da han torsdag blev ført i retten i New York.