Hadgruppe Proud Boys er opmuntret efter præsidentdebat. T-shirts er klar med ordene "Stand Back and Stand By".

USA's præsident, Donald Trump, blev under tv-debatten natten til onsdag med den demokratiske udfordrer, Joe Biden, opfordret af ordstyreren til at tage afstand fra en kendt gruppe, der er tilhængere af hvidt overherredømme.

Til det svarede Trump: "Hold tilbage, men hold Jer klar".

Kommentaren er blevet mødt med fordømmelse blandt demokraterne, men er gjort til et nyt slagord for medlemmerne af Proud Boys, der vil gøre Trumps ord "stand back, and stand by" til deres egne, skriver dpa.

I stedet angreb Trump radikale venstrefløjsgrupper.

- Nogen må gøre noget ved antifa og venstrefløjen, svarede han.

Kritikere ser det som et farligt spil fra præsidentens side, der kan føre til vold efter valget. Trump sagde flere gange under debatten, at der vil blive svindlet med de mange millioner brevstemmer, der ventes ved valget 3. november.

Den demokratiske vicepræsidentkandidat, Kamala Harris, reagerer skarpt på Trump forsøg på at inddrage de mest radikale organisationer i USA's tiltagende kulturkrig.

- Jeg hørte, hvad vi alle hørte. USA's præsident nægtede i det herrens år 2020 at fordømme tilhængere af hvidt overherredømme, siger hun.

Jonathan Greenblatt, der er er øverste chef for den jødiske menneskerettighedsorganisation Anti-Defamation League, kalder Trumps manglende fordømmelse af hvide racistiske grupper for "forbløffende".

- Forsøger at bestemme mig for, om dette var et svar eller en indrømmelse. @POTUS (præsidenten red.) skylder Amerika en undskyldning eller en forklaring, skriver han på Twitter.

Flere hundrede medlemmer af Proud Boys mødte i weekenden op i Portland i delstaten Oregon, flere af dem bevæbnet og klædt i sikkerhedsveste, for at protestere mod radikale grupper på venstrefløjen og Black Lives Matter. Personer herfra har i flere måneder stået bag til tider voldelige protester mod politivold.

Proud Boys er kendt for at komme i klammeri med antiracister. Men myndighederne i Portland, der havde ventet flere tusinde racistiske deltagere, siger, at det forløb uden større sammenstød.

Præsidenten sagde grundlæggende om folk på venstrefløjen "gå ud og fuck dem. Det gør mig så glad", siger Proud Boys leder, Joe Biggs, ifølge Newsweek.

Gruppen har allerede bestilt T-shirts med ordene "Stand Back and Stand By".

/ritzau/